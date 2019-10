de Franssu | «Con la riforma dello Ior vinta la battaglia della trasparenza»

Fonte : ilsole24ore

(Di giovedì 10 ottobre 2019) Il presidente dell’Istituto per le Opere di Religione, in carica dal luglio 2014, dopo oltre cinque anni di silenzio concede la sua prima intervista al Sole 24 Ore in occasione dell’uscita del nuovo Statuto e dell’adesione al circuito Sepa

