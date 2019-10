Fonte : calcioweb.eu

(Di giovedì 10 ottobre 2019) Roma, 10 ott.(AdnKronos) – Senzatra Stati Uniti e Cina “non c’è crescita. Se Usa e Cina non trovano un punto di incontro, la crescita mondiale tenderà allo zero. Il che vuol dire impoverimento”: è questa l’analisi dell’Ad di Pirelli MarcoProvera in un’intervista a Corrado Formigli in onda stasera a Piazzapulita, su La7. Secondo“sia gli Usa che la Cina hanno bisogno l’uno dell’altro perché ci sia crescita. La Cina ha bisogno di dare una speranza di futuro a centinaia di milioni di persone che sono fuori dall’area di benessere. Se si riduce la speranza dei cittadini cinesi, le tensioni interne alla Cina possono incrinare tutto il loro sistema. Ma soprattutto possono incidere a livello globale sugli equilibri economici, e questo vuol dire tensioni geopolitiche” osserva il ceo di ...

TV7Benevento : Dazi: Tronchetti, 'senza accordo Usa–Cina non c’è crescita'... - attuale : CHI C’ERA A CENA CON POMPEO? - COME DAGO-ANTICIPATO, NESSUN POLITICO IERI SERA A VILLA TAVERNA, MA SOLO FINANZIERI… -