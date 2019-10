Daphne Caruana | la giornalista che ha sacrificato la vita sull' altare della verità

Fonte : repubblica

(Di giovedì 10 ottobre 2019) La prefazione di Roberto Saviano a "Di' laanche se la tua voce trema", il libro che la blogger maltese, uccisa in un attentato nel 2017, non era riuscita a completare. Domenica 13 ottobre lo scrittore insieme ai figlicronista saranno ospiti in tv del programma di...

chetempochefa : Per la prima volta in diretta tv a #CTCF Matthew, Andrew e Paul Galizia, i 3 figli di Daphne Caruana Galizia, la gi… - robertosaviano : “Di’ la verità anche se la tua voce trema” è il libro a cui Daphne Caruana Galizia stava lavorando quando è stata a… - lizzie_eldridge : RT @chetempochefa: Per la prima volta in diretta tv a #CTCF Matthew, Andrew e Paul Galizia, i 3 figli di Daphne Caruana Galizia, la giornal… -