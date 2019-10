Dalla Luna al Sole | Zeiss partner del Festival della Scienza di Genova per 10 giorni

Anche lo spazio protagonista di BergamoScienza : Dalla Luna ai buchi neri : Sondare l’universo ne schiude le infinite meraviglie: stelle, pianeti, galassie, buchi neri, pulsar, nane brune, nebulose, ammassi stellari. Al festival di divulgazione scientifica BergamoScienza (5-20 ottobre 2019), quest’anno, il pubblico sarà guidato in un viaggio interstellare ai confini del cosmo per scoprire il futuro che ci lega a queste nuove realtà. A meno di un secolo da quando è stata ipotizzata l’esistenza del più misterioso oggetto ...

Dolunay - spoiler finale stagione : Fatos si dichiara a Tarik - il Kaya attratto Dalla Pinar : La seguitissima soap opera turca Bitter Sweet - Ingredienti d'amore (titolo originale Dolunay) è quasi giunta al capolinea. Proprio il finale di stagione in onda domani 13 settembre su Canale 5 lascerà a bocca aperta tutti i fans che hanno assistito alle vicende di Nazli e Ferit. Gli spoiler svelano che ci sarà un lieto epilogo, in quanto l'amore avrà la meglio su tutti i problemi e le macchinazioni dei vari antagonisti. Se Fatos e Tarik ...

La Luna e Giove abbracciano le Dolomiti : il magnifico scatto di Giorgia Hofer premiato Dalla NASA : Il 2 settembre la NASA ha premiato col prestigioso riconoscimento di foto astronomica del giorno (APOD - Astronomy Picture of The Day) una magnifico scatto che mostra le Tre Cime di Lavaredo delle Dolomite accompagnate da una congiunzione astrale tra Luna e Giove. La splendida scena è stata immortalata il 9 agosto dall'astrofotografa Giorgia Hofer.Continua a leggere

Dolunay - trame dal 9 settembre : Ferit scopre Dalla cognata il ricatto dell'Onder : Manca veramente poco alla conclusione della Serie TV Bitter Sweet - Ingredienti d'amore (titolo originale Dolunay), campionessa di ascolti su Canale 5 di questi mesi estivi. Nelle ultime battute finali attesi della soap turca si prevedono molteplici colpi di scena. Nei dettagli, Ferit Aslan scoprirà che Nazli Pinar è in dolce attesa mentre i coniugi Onder saranno tratti in arresto per i tanti reati di cui sono colpevoli. Le trame della settimana ...

Astronomia : ossigeno Dalla regolite sulla Luna - un passo verso le future missioni : Un team della Nasa sta progettando un dispositivo in grado di sciogliere la regolite Lunare per trasformarla in ossigeno. Il Gaseous Lunar Oxygen, è stato ideato dalla Regolith Electrolysis (Galore) che ha vinto un premio per lo sviluppo della tecnologia di fusione della regolite. Galore, è stato selezionato all’interno dell’ Early Career Initiative, un progetto Nasa che mira a sostenere i piccoli team formati dai neo assunti dell’agenzia che si ...

Dolunay - trame episodi finali : Bulut fugge Dalla villa di Ferit a causa dell'Onder : I pomeriggi della rete ammiraglia Mediaset saranno ancora caratterizzati dalla messa in onda della soap Bitter Sweet - Ingredienti d’amore nella seconda settimana di settembre 2019. Negli ultimi appuntamenti il piccolo Bulut continuerà a far preoccupare l'adorato zio, Ferit Aslan, e il responsabile sarà ancora una volta il perfido Hakan Onder. Il bambino non la prenderà affatto bene quando Nazli si allontanerà dall’architetto per colpa dei ...

Astronomia - gli eventi più importanti di Settembre : Dalla Luna del Raccolto al ritorno delle Aurore e della Luce Zodiacale [INFO] : L’arrivo di Settembre segna il cambio tra le stagioni, passando dall’estate all’autunno. Questo non porterà solo un cambiamento nelle condizioni meteo, ma anche il ritorno di una piramide di Luce nel cielo notturno che è possibile osservare intorno al momento dell’equinozio. Ecco allora i 3 eventi astronomici da segnare sul calendario di ogni appassionato di osservazioni celesti nel mese di Settembre. 13-14 Settembre: Luna del Raccolto Venerdì ...

Dolunay - anticipazioni dal 19 al 23 agosto : Hakan viene smascherato Dalla moglie : Le anticipazioni di Bitter Sweet, (titolo originale Dolunay), riservano nuove interessanti curiosità. Nelle puntate della telenovela turca che andranno in onda da lunedì 19 a venerdì 23 agosto, Deniz dovrà partecipare alla serata riguardante la sua mostra mentre Ferit sarà lieto di fare la sua prima apparizione in pubblico accanto a sua moglie. Nel frattempo, Nazli non sarà molto sicura di partecipare all'evento, in quanto trascorrerà una ...

Tragico bagno durante luna di miele - 22enne trascinato via Dalla corrente davanti alla moglie : Il 22enne Dalton Cottrell è stato trascinato via dalla corrente durante un bagno nelle acque dell'Oceano in Florida ed è morto davanti agli occhi atterriti della moglie e coetanea Cheyenne Hedrick. "Non avrei mai pensato che a 22 anni sarei stata una moglie e poi una vedova così in fretta" il messaggio di dolore della donna. Doveva essere la loro vacanza da sogno dopo il matrimonio appena celebrato ma la luna di miele si è conclusa tragicamente ...