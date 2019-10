Dal no al taglio dei parlamentari al presidenzialismo | la carica dei

"Il taglio dei parlamentari non basta" - dicono i sindacati Dal Forum di Assago : Il grande catino del Forum di Assago, a un passo da Milano, è stracolmo di delegati sindacali. C'è voglia di capire se questo governo c'è o ci fa. Perché nel piatto della legge di stabilità, azzerata l'Iva, resta ben poco e Cgil, Cisl e Uil lo sanno. Anche il fronte delle infrastrutture è caldo, tan

Taglio parlamentari - si passa a 400 deputati e 200 senatori : riforma Dalla prossima legislatura : Un Taglio lineare di deputati (da 630 a 400) e senatori (da 315 a 200), mantenendo quelli a vita. È ciò che prevede la riforma costituzionale approvata definitivamente dalle Camere,...

Dalla "minaccia peronista" al "sì convinto" : la capriola del Pd sul taglio dei parlamentari : Il taglio dei parlamentari è “uno spot elettorale e basta”. Di più: è una “scorciatoia per indebolire il Parlamento”, anzi per “controllarlo” e renderlo “funzionale” a un progetto politico “peronista”. Peggio: rende più vicino un “collasso democratico” in un contesto che “ci fa vedere la volontà di colpire il Parlamento”. ...

Taglio parlamentari - Paolo Becchi : "La Lega deve uscire Dall'aula davanti a questo spettacolo indecoroso" : Nel giorno del voto al Taglio dei parlamentari, cardine dell'inciucio tra M5s e Pd (senza quello i grillini non sarebbero mai andati avanti), Paolo Becchi si spende in un suggerimento a Lega e Matteo Salvini. Lo fa su Twitter, dove suggerisce al Carroccio di abbandonare i lavori. "La Lega esca dall'

Taglio dei parlamentari - la Camera vota la riforma : segui la diretta Dall’Aula : Oggi l’aula della Camera vota la riforma costituzionale per il Taglio dei parlamentari, con un via libera blindato anche dall’accordo sulle riforme raggiunto nella coalizione di governo. Tra gli impegni presi c’è anche quello di presentare la riforma elettorale entro dicembre. segui la diretta dall’Aula L'articolo Taglio dei parlamentari, la Camera vota la riforma: segui la diretta dall’Aula proviene da Il Fatto ...

M5s a un passo Dalla scissione - i 30 grillini che non vogliono il taglio dei parlamentari : Il Movimento 5 stelle rischia la scissione proprio sul taglio dei parlamentari, cavallo di battaglia del partito guidato da Luigi Di Maio. Venticinque deputati pentastellati (che potrebbero salire a trenta) sono pronti ad affossare la legge che taglia 345 parlamentari, riporta in un retroscena clamo

Taglio parlamentari - via alla discussione alla Camera. Segui la diretta Dall’Aula : Al via nell’Aula della Camera la discussione generale sul ddl costituzionale per il Taglio dei parlamentari, “la più attesa e promessa degli ultimi decenni, scelta obbligata per restituire credibilità alle Istituzioni”, ha detto il relatore Giuseppe Brescia (M5S). Sono sedici i deputati che si sono iscritti a parlare nel dibattito, oltre al relatore ed al rappresentante del governo: nessuno di loro è della Lega. Peraltro, all’inizio ...

Manovra - Dal taglio degli sconti fiscali alla lotta all’evasione : ecco i piani per le coperture : Ipotesi taglio selettivo degli sconti fiscali e clausola per blindare il piano anti evasione. Tensioni nella maggioranza. Renzi: Iva ridotta sui pannolini ma solo a costo zero

Cuneo fiscale - nel 2020 il taglio porterà 500 euro in più in busta paga : 40 euro al mese. “Dal 2021 impegno a raddoppiare” : Il taglio del Cuneo fiscale previsto dalla Nota di aggiornamento Def a partire dal prossimo anno porterà, viste le scarse risorse a disposizione, un aumento in busta paga limitato a 500 euro all’anno. Circa 40 euro su base mensile. La misura riguarderà chi ha un reddito annuo sotto i 26mila euro lordi, dunque i circa 11 milioni di beneficiari del bonus di 80 euro introdotto dal governo Renzi. Il calcolo, fatto questa mattina su Rai 3 dal vice ...

Taglio dei parlamentari - via libera Dalla Commissione. Marcucci (Pd) : “Sì a malincuore” : La Commissione Affari Costituzionali della Camera ha approvato il mandato al relatore Giuseppe Brescia (M5s) a riferire in aula sulla legge costituzionale che riduce il numero dei parlamentari. Lunedì il provvedimento andrà in aula. Si tratta dell'ultimo passaggio prima dell'approvazione definitiva.Continua a leggere

**Def : Conte - taglio cuneo fiscale già Dall’anno prossimo** : Roma, 30 set. (AdnKronos) – “Iniziamo già dall’anno prossimo a ridurre il cuneo fiscale”. Lo dice il premier Giuseppe Conte, in conferenza stampa a Palazzo Chigi.L'articolo **Def: Conte, taglio cuneo fiscale già dall’anno prossimo** sembra essere il primo su CalcioWeb.

Verso la Manovra - Dalla card unica al taglio delle tasse : le misure sul tavolo : Il tempo per la legge di Bilancio stringe: lunedì sarà il giorno della Nota di aggiornamento del Def. Dal pacchetto...

Taglio dei parlamentari - ultimo atto. Ok Dal Pd : "Ora M5s sia leale sui contrappesi" : Il Taglio dei parlamentari arriva all'ultimo miglio. La riforma targata M5s approderà in Aula lunedì 7 ottobre e nel giro di tre giorni sarà licenziata in via definitiva dalla Camera. Il Pd, rivendica il capogruppo Graziano Delrio, mantiene la parola data agli alleati. E dopo tre voti contrari con cui il partito del Nazareno ha bocciato la riforma pentastellata, ora i dem si apprestano a dire il primo e determinante sì. Si 'allineano' anche ...

Il M5s spinge sul taglio dei parlamentari. Cautela Dal Pd - che frena anche sulla legge elettorale : Luigi Di Maio lancia un aut aut agli alleati di governo sul taglio degli eletti: "La fiducia si dimostra. E in questo caso alla prova dei voti in Parlamento. E la prima prova di questo governo è il taglio dei parlamentari". Il leader pentastellato fissa anche la dead line: entro le prime due settimane di ottobre. Proprio mercoledì la Conferenza dei capigruppo di Montecitorio stabilirà il calendario dei lavori dell'Aula e, quindi, la data ...