Dai videogiochi al gaming online | com’è cambiato il mondo delle scommesse

I neuroscienziati mettono in guardia dallo stigmatizzare chi è dipendente Dai videogiochi : La dipendenza dai videogiochi è sintomo o malattia? Ebbene, i neuroscienziati invitano alla prudenza in questo campo, in quanto stigmatizzare chi abusa ti tale medium potrebbe essere un atto molto superficiale ed avventato.Secondo Nastasia Griffioenm, ricercatrice presso il GEMH Lab, non vi sono evidenze di come i videogiochi possano aprire la strada a depressione e stati di ansia. I videogiochi potrebbero però rappresentare un "mezzo tramite ...