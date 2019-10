Curdi | il triste destino delle nazioni senza Stato

Fonte : huffingtonpost

(Di giovedì 10 ottobre 2019) Il cambiamento di alleanze nello scenario siriano ha stupito molti, ma in realtà segue una sua perversa logica. Gli Stati Uniti, almeno a parole, avrebbero scaricato gli alleatisiriani dandoli in pasto alla Turchia di Erdoğan, che è pronta a spazzarli via dalla zona di confine, occupando anche una fascia di territorio siriano a dispetto di qualsiasi regola del diritto internazionale.Purtroppo nulla di nuovo. Nella sua storia il popolo curdo, appartenente al grande gruppo linguistico indoeuropeo, ha trovato un momento di unità soltanto quando, sotto l’Impero Ottomano, costituiva la provincia del Kurdistan.Poi isono diventati forse la più importante tra lediritto. Cioè dei gruppi etnici, linguistici, religiosi e politici che, nel periodo della configurazione degli Stati odierni, restaronouno...

