Cuccarini e Matano a La Vita in Diretta | rivelazioni sul primo incontro

Alberto Matano balla il valzer con Milena Vukotic : Cuccarini divertita : Alberto Matano e Milena Vukotic ballano il valzer a La Vita in Diretta: Lorella Cuccarini reagisce divertita Un bel siparietto quello che ha visto protagonista Alberto Matano in coppia con l’attrice ed ex concorrente di ballando con le Stella, Milena Vukotic. La protagonista di Un Medico in Famiglia è stata intervistata dal giornalista del Tg […] L'articolo Alberto Matano balla il valzer con Milena Vukotic: Cuccarini divertita ...

Alberto Matano entra di corsa in studio. Cuccarini ha un problema : La vita in diretta, Alberto Matano arriva in studio con l’affanno: “Sono entrato di corsa” Inizio di puntata un po’ movimentato, è il caso di dirlo, oggi a La vita in diretta per Alberto Matano. Dopo l’anteprima andata in onda, come sempre, dalle 16.00 alle 16.30 circa, la trasmissione è tornata attorno alle 16.45, per la puntata vera e propria, aperta proprio da Alberto Matano, apparso da solo al centro dello ...

Matano e Lorella Cuccarini - Platinette dice la sua : “Non convincono” : Alberto Matano e Lorella Cuccarini, Platinette boccia La vita in diretta: “Per ora non convince” E’ stata La vita in diretta di Lorella Cuccarini e Alberto Matano il programma scelto da Mauro Coruzzi, in arte Platinette, per la sua tradizionale rubrica “I protagonisti della TV”, pubblicata sulle pagine dell’ultimo numero del settimanale DiPiùTv. E nell’articolo in questione l’ex saggio di Italia Si ...

Cuccarini - feeling con Alberto Matano : “Mi fa impazzire”. Reazione di lui : Lorella Cuccarini, che feeling con Alberto Matano: “Mi fa impazzire”. La Reazione del giornalista Il feeling tra Lorella Cuccarini e Alberto Matano, i due nuovi conduttori de La Vita in Diretta, cresce sempre più, puntata dopo puntata. Sia chiaro, si parla di feeling professionale e amichevole, visto che la showgirl romana è felicemente sposata con […] L'articolo Cuccarini, feeling con Alberto Matano: “Mi fa ...

Alberto Matano e Cuccarini : La Vita in Diretta slitta per un blackout : La Vita in Diretta: Lorella Cuccarini e Alberto Matano non vanno in onda La Vita in Diretta oggi non andrà in onda! A comunicare la notizia ci ha pensato Tv Blog che ha rivelato in anteprima che negli studi del centro di produzione Rai, situato in Via Teulada, è in corso un blackout che impedisce a Lorella Cuccarini e Alberto Matano di andare in onda con il programma che quotidianamente conducono. Il programma avrebbe dovuto andare ...

Alberto Matano spiazza Lorella Cuccarini : “E’ finita male con…” : La vita in diretta, Lorella Cuccarini gelata da una frase di Alberto Matano: “Avevo un gatto ma…” Si è aperta con una pagina dedicata agli animali domestici la puntata de La vita in diretta di oggi, martedì 24 settembre 2019, la seconda della terza settimana. E proprio introducendo l’argomento, Lorella Cuccarini ha chiesto al collega se possiede o ha avuto in passato animali da compagnia. Inaspettata quanto spiazzante la ...

La Vita in Diretta : Lorella Cuccarini fa un annuncio. Matano approva : Lorella Cuccarini fa un annuncio prima de La Vita in Diretta: Alberto Matano favorevole La nuova edizione de La Vita in Diretta condotta da Lorella Cuccarini e Alberto Matano è iniziata da dieci giorni ed è stata costretta ad un giorno di stop per lasciare spazio al tradizionale appuntamento per inaugurare l’inizio dell’anno scolastico, ‘Tutti a Scuola’. L’inedita coppia ha convinto ma gli ascolti sono ancora ...

Lorella Cuccarini emozionata a La Vita in Diretta : Matano la sorprende : Lorella Cuccarini a La Vita in Diretta: la conduttrice emozionata, Matano la sorprende Lorella Cuccarini e Alberto Matano sono la nuova coppia de La Vita in Diretta. La conduttrice e il giornalista stanno sorprendendo il pubblico e piacciono molto a chi segue il pomeriggio di Rai 1. Durante la puntata di martedì 17 settembre, la […] L'articolo Lorella Cuccarini emozionata a La Vita in Diretta: Matano la sorprende proviene da Gossip e Tv.

Lorella Cuccarini e Matano - Cecchi Paone dice la sua : “Sono imbarazzato” : Alberto Matano e Lorella Cuccarini: Alessandro Cecchi Paone difende La Vita in Diretta Partirà con un giorno di ritardo la seconda settimana de La Vita in Diretta, dopo che lunedì 16 settembre Lorella Cuccarini e Alberto Matano sono stati sostituiti da Tutti a Scuola, il tradizionale appuntamento per festeggiare il nuovo anno scolastico, con Flavio Insinna e Francesca Fialdini. Nella sua rubrica per il settimanale NuovoTv, Alessandro Cecchi ...

Salta “La Vita in diretta” : perché Lorella Cuccarini e Alberto Matano non sono andati in onda : “La Vita in diretta”, il contenitore di informazione e di intrattenimento di Rai1, è tornato in televisione lunedì 9 settembre con due nuovi padroni di casa. Ovvero la coppia inedita composta da Lorella Cuccarini e dal volto del Tg1 Alberto Matano, che hanno sostituito Tiberio Timperi e Francesca Fialdini. Un’edizione rinnovata, questa della stagione televisiva 2019/2020, che fino all’11 ottobre andrà in onda a partire dalle ore 16, mentre dal ...

Lorella Cuccarini e Matano - salta la diretta : Fialdini al loro posto : Alberto Matano e Lorella Cuccarini: La vita in diretta lunedì non va in onda. L’annuncio Settimana corta, la prossima, per La vita in diretta: il rotocalco pomeridiano della prima rete, la cui edizione invernale è partita lunedì scorso, come annunciato al termine della puntata di oggi dai nuovi conduttori Lorella Cuccarini e Alberto Matano, il 16 settembre non andrà in onda, ma tornerà puntualmente martedì prossimo. La ragione di ciò è la ...

Cuccarini e Matano in imbarazzo - la gaffe : “C’è speranza tra voi” : La vita in diretta, Lorella Cuccarini e Alberto Matano in imbarazzo: gelo in studio Lorella Cuccarini e Alberto Matano sono al timone della nuova stagione de La vita in diretta, il contenitore pomeridiano proposto da Rai 1. Non è stato semplice ricevere in eredità un programma di punta della prima rete, ma i due conduttori […] L'articolo Cuccarini e Matano in imbarazzo, la gaffe: “C’è speranza tra voi” proviene da Gossip ...

La Vita in Diretta - Lorella Cuccarini e Alberto Matano rimangono bloccati dietro le quinte : ecco cosa è successo : Momenti di imbarazzo in apertura della seconda puntata della nuova stagione de La Vita in Diretta. Il secondo appuntamento con la striscia pomeridiana di Rai 1 è stato caratterizzato infatti da un problema tecnico che ha giocato un brutto scherzo ai conduttori, Lorella Cuccarini e Alberto Matano. Da copione, i due fanno il loro ingresso in studio dopo la sigla del programma da una porta led che si apre automaticamente: questa volta però non si è ...

Alberto Matano e Lorella Cuccarini - ‘incidente’ a ”La vita in diretta”. Cosa è successo : Attualità, cronaca, storie di vita, grandi ospiti. Tutti i giorni live: una finestra aperta sulla quotidianità degli italiani accompagnerà il pomeriggio dei telespettatori. La vita in Diretta, il contenitore di informazione e di intrattenimento di Rai1 è tornato in televisione lunedì 9 settembre con la coppia inedita composta da Lorella Cuccarini e dal volto del Tg1 Alberto Matano, in un’edizione rinnovata. La nuova edizione inizia alle 16 ...