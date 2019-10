Coppa del Mondo di Rugby 2019 – Italia-All Blacks annullata | O’Shea dalla parte di

Fonte : sportfair

(Di giovedì 10 ottobre 2019) O’Shea non nasconde il suo disappuonto dopo la cancellazione della sfida didelditrae AllQuesta mattina gli appassionatini delsi sono svegliati con una notizia che li lascia con l’amaro in bocca: la sfida trae Allvalida per il quarto turno delladeldiè stataper via del tifone Hagibis. LaPresse/Alfredo Falcone Se in molti hanno accettato la decisione, c’è chi non ha paura di esprimere il suo giudizio contrastante. Stiamo parlando di O’Shea, ct azzurro, che dopo Parisse non ha nascosto il suo disappounto: “è stato orribile apprendere a fine allenamento che non si sarebbe giocato. Non dico che avremmo battuto gli All, ma volevamo chiudere il nostro torneo sul campo. E’ un grandissimo dispiacere, specialmente se penso a Leo a tutto quello che ha ...

Eurosport_IT : 0-0 vs #AllBlacks ? L'Italia finisce 3a ma è eliminata senza giocare... ????? È la prima volta nella storia del Rugb… - Gazzetta_it : #RWC2019 Coppa del Mondo di #rugby: @Federugby vs @AllBlacks e #Inghilterra vs #Francia 0-0 a tavolino per colpa de… - ilpost : L’Italia è stata eliminata dalla Coppa del Mondo di rugby dopo l’annullamento della partita contro la Nuova Zelanda -