Concorso 616 operatori giudiziari | basta il diploma di scuola media inferiore

Fonte : Blastingnews

(Di giovedì 10 ottobre 2019) Continuano a susseguirsi le opportunità lavorative in questo 2019 nella Pubblica Amministrazione. Opportunità che consentono ad un alto numero di candidati di riuscire a trovare collocazione. Dopo Ministero del Lavoro-Inl-Inail, Miur e Mibac, questa volta è il Ministero della Giustizia a bandire unper 616. Lo stesso è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dello scorso 8 ottobre. Oltre ai requisiti generali richiesti per la partecipazione ai concorsi pubblici (tra cui età nonai 18 anni, qualità morali e di condotta, godimento dei diritti civili, non aver riportato condanne penali), non c'è bisogno di possedere la laurea. Occorrerà infatti ildie l'iscrizione presso uno dei Centri dell'Impiego sparsi in tutto il territorio. Chi sarà assunto otterrà un contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato in area II ...

