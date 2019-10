Concorsi scuola | 60 000 assunzioni dal 2020 | decreto passa al Consiglio dei Ministri

Fonte : Blastingnews

(Di giovedì 10 ottobre 2019) In queste ore ildeivaluta il testo delche permetterà l’assunzione di 60mila unità. La maggior parte delle immissioni in ruolo riguarda i docenti, infatti per lasecondaria saranno avviati due: quello ordinario con 24mila cattedre a disposizione per abilitati, laureati con 24 Cfu nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e per gli Itp; quello straordinario per i docenti con tre anni di servizio nellastatale che metterà a disposizione altre 24mila cattedre. Questisaranno banditi per quelle classi di concorso e tipologie di posto che necessitano di insegnanti in determinate regioni. Oltre aiper lasecondaria sarà bandito quello ordinario per laprimaria e dell’infanzia, per il quale il Ministero dell’Economia e della Finanza ha già dato il via, e che consentirà a 17mila maestre di stabilizzarsi. ...

