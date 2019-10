Compie 10 anni Esta l’autorizzazione di viaggio per USA | scopriamo di cosa si tratta

Lady Oscar Compie 40 anni. 10 cose che non sapevi sull'eroina ribelle : A volte basta un cartone animato per sovvertire dei canoni, per stravolgere degli stereotipi. Era il 10 ottobre 1979 quando per la prima volta sugli schermi giapponesi andava in onda “Lady Oscar”. Nata donna, ma cresciuta dal padre come un uomo, Oscar François de Jarjayes ha fatto subito discutere di sé per la sua identità sessuale ambigua, diventando uno dei personaggi più avanguardisti della storia. Con ...

Manila Nazzaro Compie gli anni e manda un messaggio al suo Lorenzo : Manila Nazzaro è diventata famosa nel 1999 per aver vinto Miss Italia, il concorso di bellezza per eccellenza nel nostro paese. La sexy ex modella, conduttrice televisiva e radiofonica proprio oggi compie 42 anni ed è ancora consideta dal pubblico maschile una delle donne più belle e seguite del mondo dello spettacolo. Manila, nel 2005, ha sposato l'ex calciatore della Reggina Francesco Cozza da cui ha avuto due figli Francesco Pio e Nicolas ...

Lady Oscar - il cartone animato Compie 40 anni : Era il primo marzo 1982 quando uno degli anime più amati degli anni Ottanta andava in onda per la prima volta su Italia 1. Ma il suo debutto nella televisione giapponese risale a qualche anno prima, precisamente al 10 ottobre 1979. Lady Oscar quindi (almeno nella sua versione anime perché il manga da cui è tratto è stato pubblicato nel 1972) compie 40 anni. L’ispirazione del cartone L’anime del 1979, diretto da Osamu Dezaki e Tadao Nagahama e ...

Any Given Monday Compie 10 anni - lunedì 14 la festa al Planet Club : 10 candeline per Any Given Monday, il party disco del lunedì più popoloso della Capitale che dal 2009 ha rivoluzionato il concetto del divertimento by night, spostando il cuore della movida dal week end al lunedì. Le feste AGM sono carnevali multidisciplinari nei quali convivono musica, teatro, danza, moda, video, televisione e avanspettacolo. I numeri totalizzati in questo decennio sono da capogiro: oltre 500 lunedì per un totale di 3.500 ore ...

“Revival” di Selena Gomez Compie 4 anni : quanto conosci il suo ultimo album in studio? : Ecco il quiz che fa per te The post “Revival” di Selena Gomez compie 4 anni: quanto conosci il suo ultimo album in studio? appeared first on News Mtv Italia.

Slow Wine Compie 10 anni : alla scoperta di territori e protagonisti - sforzi e traguardi : compie 10 anni Slow Wine, la guida ai vini di Slow Food Editore che ha spostato l’oggetto della fotografia del vino italiano dal bicchiere ai luoghi e alle persone che contribuiscono ogni giorno a produrre le etichette che noi tanto amiamo. Nata dopo l’esperienza di Vignerons d’Europe – gli incontri che nel 2007 e 2009 hanno riunito vitivinicoltori di tutta Europa – partiva da un’idea semplice che i risultati di queste 10 ...

Radio 24 Compie i primi vent’anni e festeggia con il nuovo logo : Sono state più di 45mila le proposte di nuovo marchio inviate dagli ascoltatori. Dai podcast ai social, si moltiplicano le modalità di ascolto

Dakota Johnson Compie 30 anni (a «doppia velocità») : Chris Martin e Dakota JohnsonChris Martin e Dakota JohnsonChris Martin e Dakota JohnsonChris Martin e Dakota JohnsonChris Martin e Dakota JohnsonChris Martin e Dakota JohnsonChris Martin e Dakota JohnsonDakota Johnson compie 30 anni il 4 ottobre, vissuti almeno a doppia velocità. Su red carpet e dintorni, infatti, ci sembra di vederla da sempre. Forse perché un successo come quello della trilogia erotica di Cinquanta sfumature di grigio non ...

Stefano De Martino Compie 30 anni - i teneri auguri di Belen : «Lo rifarei altre mille volte...». Lui reagisce così : Stefano De Martino compie 30 anni, i teneri auguri di Belen: «Lo rifarei altre mille volte...». Dopo aver festeggiato il compleanno con una cena in famiglia, arrivano via social i...

Compie 60 anni il Cmre - centro ricerca Nato alla Spezia : Quasi cento ricercatori da tutto il mondo e uno staff permanente di 150 ingegneri al lavoro che sviluppano progetti per le nazioni Nato a supporto della difesa in ambiente marittimo. Sono i numeri del centro di ricerca e Sperimentazione Marittima, il Cmre della Nato, che oggi ha celebrato alla Spezia i suoi primi 60 anni. Istituito durante la Guerra Fredda, oggi il centro ha sviluppato anche nuove attività di ricerca in campo sottomarino, come ...

Luis Sepulveda : il papà de “La gabbianella e il gatto” Compie 70 anni : Con "Storia di una gabbianella e del gatto che le insegnò a volare" Luis Sepulveda ha condensato il profondo significato di parole come coraggio, amicizia e diversità in una favola fra le più amate di tutti i tempi. Oggi, 4 ottobre, lo scrittore cileno compie 70 anni, ma le sue opere continuano ad essere lette in tutto il mondo. Ecco le più belle.Continua a leggere

Stefano De Martino Compie 30 anni : festa a Napoli con Belen - Santiago e tutti i Rodriguez : Compleanno in trasferta per Stefano De Martino: impegnato con le registrazioni di "Stasera tutto è possibile", il ballerino ha deciso di festeggiare i suoi primi 30 anni a Napoli. Il volto Rai è stato raggiunto nella sua città d'origine da Belen Rodriguez, i suoi parenti e i suoceri: le famiglie dei chiacchierati coniugi, dunque, si sono ritrovate tutte insieme in Costiera Amalfitana per omaggiare il conduttore e il traguardo importante che ha ...

Carmen Russo Compie 60 anni - ma visto che fisico? È ancora al top - da restarci secchi : È stata uno dei sex symbol più esplosivi degli anni 80, prima come protagonista di alcune commedie sexy e poi come prorompente cassiera di “Drive-In”, per poi intraprendere una lunga carriera televisiva come ballerina e showgirl. Carmen Russo compie 60 anni. Nata a Genova il 3 ottobre 1959 sotto il nome completo di Carmela Carolina Fernanda, ha iniziato la sua carriera come modella anche se ben presto passa al cinema, con lo pseudonimo di Carmen ...