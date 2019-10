Commissione Ue | bocciata Sylvie Goulard | Schiaffo a Emmanuel Macron | terremoto in

Fonte : liberoquotidiano

(Di giovedì 10 ottobre 2019) Uno "ne" ae un "" che potrebbe far saltare l'Europa. Il Parlamento europeo oggi 10 settembre ha bocciato la candidata francese a commissario al Mercato interno e all'Industria della difesa, pupilla del presidente francese. Una bocciatura che ha fatto

Fontana3Lorenzo : ??Scricchiola l'asse Francia-Germania. L'ondata 'populista' ha fatto cambiare gli equilibri in Europa. E' solo quest… - MastroRadu : RT @Fontana3Lorenzo: ??Scricchiola l'asse Francia-Germania. L'ondata 'populista' ha fatto cambiare gli equilibri in Europa. E' solo question… - Libero_official : Rottura tra Francia e Germania sul nome di Sylvie Goulard in Commissione, un grosso caso in Europa#agenziaVISTA -