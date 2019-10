Colpo a Macron | bocciata Goulard come comissaria Ue

Fonte : huffingtonpost

(Di giovedì 10 ottobre 2019) Affossata, distrutta dalle vendette politiche contro, il king maker delle nomine europee per la nuova legislatura. Sylvie, la candidata francese per la Commissione europea guidata da Ursula von der Leyen, non ha passato il test dell’Europarlamento. Chiamata ad una seconda audizione davanti alle commissioni parlamentari di sua competenza, è stata: 82 no contro 29 sì. E ora rischia di slittare il voto in plenaria a Strasburgo per tutta la commissione von der Leyen, previsto per il 23 ottobre. Potrebbe essere rinviato alla plenaria di novembre. Controhanno votato il Ppe, i Verdi, la sinistra del Gue e i sovranisti. Spaccati i socialisti. Con la, alla quale erano state assegnate le deleghe pesanti di mercato interno e difesa, solo il gruppo ‘Renew Europe’.è finita nelle polemiche ...

