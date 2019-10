Clima | gli attivisti di Extinction Rebellion occupano l’aeroporto di London City

Decreto legge Clima : si lavora agli incentivi per demolizione di motocicli e auto Euro 3 : Il Governo italiano si appresta a varare una serie di agevolazioni volte alla tutela dell'ambiente per automobilisti e amanti delle due ruote. L'ultima bozza del documento stilato dall'esecutivo, finalizzato alla riduzione delle emissioni di anidride carbonica, prevede l'inserimento di incentivi green con una spesa fissata intorno ai 20 milioni di Euro per il biennio 2020-2021. Il testo contempla l'introduzione di un buono mobilità di 1.500 Euro ...

Il Decreto Clima arriva domani al Consiglio dei ministri : tutte le novità : Sarà discusso domani in Consiglio dei ministri il testo finale del Decreto clima: ad annunciarlo è lo stesso ministro per l'Ambiente, Sergio Costa, che anticipa qualche novità contenute nell'ultima bozza: dagli incentivi per i prodotti sfusi (o alla spina) ai cambiamenti per l'eco-rottamazione per quanto rigurda i cittadini che risiedono nelle aree più inquinate del Paese e i fondi per gli eco-scuolabus.Continua a leggere

Decreto Clima - nella nuova bozza torna il taglio dei sussidi alle fonti fossili. Ma l’entità verrà stabilità di anno in anno in Manovra : Nell’ultima versione della bozza del Decreto Clima a cui stanno lavorando i tecnici del ministero dell’Ambiente ricompare il taglio dei sussidi alle fonti fossili per raggiungere gli obiettivi del Programma strategico nazionale per il contrasto ai cambiamenti Climatici e il miglioramento della qualità dell’aria. Solo che l’entità del taglio progressivo dei sussidi previsto in quella che dovrebbe essere la misura di maggiore impatto del dl Clima ...

I cambiamenti Climatici preoccupano gli italiani : cambiamenti climatici in cima alle preoccupazioni degli italiani. E’ quanto emerge dal sondaggio eseguito su un campione rappresentativo nazionale di 800 maggiorenni e pubblicato nello speciale ‘Lotta contro i cambiamenti climatici‘ di PoliticApp di Swg. Ad indicare il clima in testa alle “situazioni o realtà che preoccupano maggiormente” il 51% del campione (percentuale che sale al 64% per la Generazione Z), a ...

“Non c’è alcuna emergenza Climatica” - la petizione degli scienziati “Anti-Gretini” arriva al Senato ma gli ambientalisti tentano di censurarli : Il prossimo 18 settembre, a Palazzo Madama, su iniziativa del Senatore di Forza Italia Maurizio Gasparri, sarà presentata una petizione sul clima da parte di 145 scienziati italiani che non credono all’idea di un’imminente catastrofe climatica. Oltre a Gasparri, interverranno l’onorevole leghista Vito Comencini e il presidente dell’Astri Sergio Bartalucci (Associazione di scienziati e tecnologi per la ricerca italiana). Del comitato promotore ...

Ambiente : gli italiani preoccupati per il Clima e per lo spreco idrico : Per 8 italiani su 10 i cambiamenti climatici esistono e sono un fenomeno generato dall’attività umana, e oltre un terzo dei nostri connazionali a dichiararsi ”molto preoccupato” per quanto potrebbe accadere in futuro. La tutela dell’Ambiente è vista come una ”responsabilità collettiva” che coinvolge certamente i cittadini, ma anche gli operatori e soprattutto le istituzioni: sono proprio queste ultime, secondo ...

Clima - aumento dei disastri naturali : negli ultimi 50 anni si sono moltiplicati : I disastri naturali in soli 50 anni si sono moltiplicati: è quanto emerge da uno studio pubblicato sui ”Proceedings of the National Academy of Sciences” (Pnas). Alluvioni, tempeste, uragani, ondate di calore estreme, siccità, incendi, frane sono alcuni dei disastri naturali, associati al cambiamento Climatico, la cui frequenza e intensità sono aumentate in questi decenni. negli ultimi 50 anni, l’impatto economico degli eventi ...

Clima - il grande freddo sulle Alpi è sempre più raro : giornate con minime sottozero calate del 10% rispetto agli anni Settanta : Le temperature sottozero in alta quota diventano più rare. Lo dicono i nuovi dati dell’Istituto di scienze dell’atmosfera e del Clima del Cnr – Centro nazionale delle ricerche elaborati per il Il Sole 24 Ore e svolti monitorando il Clima delle aree Alpine. Emerge un quadro in linea con l’emergenza Climatica globale: l’estate del 2019 è la terza più calda dal 1800 (dopo 2003 e 2012) e le giornate con temperature ...

Clima - ecco la prova dell’impennata delle temperature. L’esperto Cnr : “Nell’ultimo secolo l’aumento di anidride carbonica 100 volte più veloce degli ultimi 800.000 anni” : “Ascoltate la Scienza!”, ha gridato alle Nazioni Unite la giovane attivista svedese Greta Thunberg, accompagnata nelle piazze dall’urlo di centinaia di migliaia di giovani che in tutto il mondo, venerdì 27 settembre, hanno scioperato contro i cambiamenti Climatici e per la difesa della Terra. Ma cosa dice la scienza sul Clima che muta? C’è un grafico, in particolare, che i Climatologi considerano “il più avanzato risultato che la scienza abbia ...

Clima - proteste degli studenti contro lo sponsor. E la Royal Shakespeare Company chiude i rapporti con British Petroleum : L’onda verde degli ambientalisti arriva anche a teatro: la Royal Shakespeare Company è stata costretta dalle mobilitazioni studentesche a chiudere i rapporti con lo sponsor Bp, alias British Petroleum, gigante dell’industria petrolifera. Una collaborazione che dura da otto anni e che si interromperà alla fine del 2019, con più di due anni di anticipo rispetto a quanto previsto. Le proteste andavano avanti da mesi e hanno raggiunto il ...

Apple - Tim Cook : “Noi usiamo 100% rinnovabili - non vogliamo creare sconvolgimenti al Clima” : “Non vogliamo creare sconvolgimenti a livello climatico: noi utilizziamo al 100% energie rinnovabili”. Lo ha affermato Tim Cook, amministratore delegato di Apple, nel corso dell’iniziativa ‘Il Quotidiano in Classe’ organizzata a Firenze dall’Osservatorio permanente giovani-editori. “Siamo sostenitori dei diritti umani – ha proseguito – e non lo facciamo perche’ e’ previsto da ...

Slitta ancora il Decreto Clima in Cdm : non c'è accordo sugli incentivi ed end of waste : A quanto apprende l’agenzia Dire Slitta ancora l’esame del dl Clima in consiglio dei ministri. Il Decreto dovrebbe essere esaminato la prossima settimana, e non va quindi in quello in programma per oggi. Non c’è quindi un accordo all’interno della maggioranza su alcune norme che già nei giorni scorsi avevano diviso le forze di maggioranza. In particolare sulla modulazione degli ...

Clima : al via la consultazione pubblica sui tagli di gas serra : Viene avviata oggi e durerà sino al 4 novembre prossimo la consultazione dei cittadini sulla “Strategia di sviluppo a basse emissioni di gas a effetto serra”, detta anche “Strategia di lungo termine” (con orizzonte temporale al 2050), che l’Italia deve predisporre e inviare alla Commissione europea entro il primo gennaio 2020, come previsto dall’accordo di Parigi sul Clima e dalle normative europee. ...

Edilizia : il “biomattone” che taglia la Climatizzazione : Un “biomattone” in materiale composito ideale per un clima come il nostro, in grado di mantenere in casa nei periodi di grande caldo una temperatura media di 26 gradi, senza necessariamente ricorrere alla climatizzazione. È uno dei risultati dello studio condotto da ENEA e Politecnico di Milano nell’ambito del progetto “Riqualificazione energetica degli edifici pubblici esistenti: direzione nZEB”, finanziato dalla Ricerca di Sistema Elettrico ...