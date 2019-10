Clima | fra le soluzioni del futuro anche l’idrogeno | “Potrebbe coprire un quarto della

Clima - il Climatologo Franco Prodi : “Allarmi non fondati su basi scientifiche - conformismo che mi fa parlare di regime” : Il Climatologo Franco Prodi, uno dei massimi studiosi italiani di fisica dell’atmosfera e fratello dell’ex premier, ha commentato sulle pagine de La Verità il movimento ispirato dall’attivista svedese Greta Thunberg contro i cambiamenti Climatici, criticando la mancanza di basi scientifiche delle loro affermazioni e le manifestazioni studentesche che hanno portato in piazza milioni di studenti in tutto il mondo, in Italia per altro con il ...

Air France-Klm - ricerca della nuova governance in un Clima di tensioni : I?governi Francese e Olandese stanno studiando una nuova struttura di governance tra Air France-Klm in un clima di “tensione” in attesa del piano strategico delle due compagnie, atteso il prossimo mese.

Clima - il Prof. Francesco Battaglia ai microfoni di MeteoWeb : “Previsioni sconfessate dai fatti - Greta Thunberg esempio di massima ingratitudine” : Francesco Battaglia, professore di chimica-fisica e già docente di chimica dell’ambiente all’Università di Modena, è tra i promotori della Petizione firmata da un gruppo di 145 scienziati italiani che sostiene che non esiste un consenso scientifico sull’origine umana del riscaldamento globale, che questo è un fenomeno che si è verificato anche in passato per cause naturali, che non c’è una emergenza Climatica e che le politiche di riduzione ...

Clima - il Climatologo Franco Prodi : “Non fare allarmismi non supportati dalla scienza - Greta Thunberg fenomeno mediatico mondiale” : Quella dal 23 al 29 settembre è stata senza dubbio la settimana del Clima, con il summit dell’ONU, in cui ha anche parlato l’attivista svedese Greta Thunberg, e i milioni di giovani scesi in piazza in tutto il mondo per chiedere ai potenti un’azione contro i cambiamenti Climatici. Ha fatto tanto discutere l’intervento di Greta alle Nazioni Unite, soprattutto per i suoi toni a dir poco catastrofici. “Siamo all’inizio di un’estinzione di massa”, ...

Greta Thunberg - il Climatologo Franco Prodi attacca : "Fenomeno inspiegabile - si concentri su cose più serie" : "La lotta al riscaldamento globale puoi farla se conosci la parte attribuibile all'uomo e quella attribuibile alla natura. Invece quel che sappiamo veramente del sistema è troppo poco per andare avanti su questa base". Così il climatologo Franco Prodi, in un'intervista rilasciata al quotidiano Il Gi

Clima - l’ambientalista Francesco Bertolini : “I verdi dicono bugie - oggi è di moda creare il nemico” : l’ambientalista Francesco Bertolini sulle pagine di Libero ha spiegato le sue idee riguardo il movimento ambientalista, che oggi ha in Greta Thunberg, la 16enne attivista svedese, il suo volto e la sua voce. Bertolini dice di “assistere con occhi benevoli al movimento attivato” da Greta, ma puntualizza alcune cose che non condivide sui suoi estremismi, sia riguardo le emissioni di anidride carbonica che la plastica. “L’improvvisa illuminazione ...

Clima - il Climatologo Franco Prodi : “Le proiezioni catastrofiche non sono realistiche - scioperate per l’inquinamento - non per il riscaldamento” : Il rapporto dell’Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) sui cambiamenti Climatici ha presentato uno scenario drammatico: oceani sempre più caldi e acidi, scioglimento dei ghiacciai e fenomeni meteo estremi più frequenti a causa del riscaldamento globale. In particolare, sotto accusa sono le emissioni di anidride carbonica nell’atmosfera a causa delle attività umane. L’IPCC ha proposto come soluzioni da adottare la riduzione con la ...

Cambiamento Climatico - perché è così difficile raccontare una guerra senza trama e senza eroi. L’analisi di Jonathan Safran Foer : Diciamo la verità: del Cambiamento climatico non ci importa nulla. Non neghiamo che sia vero: abbiamo letto articoli, ci siamo informati, magari ci siamo anche convertiti all’uso della borraccia o dell’auto elettrica. Conosciamo i fatti, ma percepiamo la crisi ambientale come una minaccia vaga e lontana, non siamo visceralmente convinti che stia accadendo davvero, qui e ora, a tutti noi. E se è così difficile crederci – e agire di conseguenza – ...

Clima : Fracassi (Cgil) - ‘su decreto aprire confronto con sindacati’ : Roma, 19 set. – (AdnKronos) – “Sul decreto Clima non c’è, purtroppo, nessun ‘grande confronto’ così come invece dichiara il ministro dell’Ambiente Sergio Costa. Non si può parlare di ‘massima condivisione’ se non è stato avviato alcun dialogo con i sindacati”. Così in una nota la vicesegretaria generale della Cgil, Gianna Fracassi.“Chiediamo – prosegue la dirigente ...

La “rivoluzione dei criptotefra” : l’uso delle ceneri vulcaniche per datare e correlare eventi geologici e Climatici in Antartide : “Nell’immaginario collettivo l’Antartide è sinonimo di temperature estreme, ghiacciai a perdita d’occhio, iceberg e pinguini. Non tutti sanno, però, che l’Antartide ospita numerosi vulcani, molti dei quali considerati attivi. Tra questi il monte Erebus, un vulcano alto quasi 3800 metri, situato sull’isola di Ross, e il monte Melbourne, a pochi passi dalla base scientifica italiana “Mario Zucchelli”, che, secondo alcuni, avrebbe eruttato nei ...

Governo - Conte : «Buon Clima di lavoro». La proposta di Franceschini : «Via i due vicepremier» : Il premier incaricato: «Sono convinto assolutamente che tutti sono disponibili ad accantonare il passato e a concentrarsi su questo importante progetto». Zingaretti sulla proposta di Franceschini: «Un altro contributo del Pd per sbloccare la situazione»

Francia : ad agosto Clima fiducia imprese stabile : Parigi, 27 ago. (AdnKronos) – Il clima di fiducia delle imprese in Francia è rimasto stabile ad agosto a 105 punti. E’ quanto rileva l’Insee, l’istituto di statistica francese. Il clima di fiducia nell’industria manifatturiera ha registrato una progressione di 1 punto rispetto al mese di luglio attestandosi a 102 punti, quello nei servizi è rimasto stabile a 105 punti mentre nelle costruzioni si attesta a 111 ...