Clima | dal Cdm ok al decreto Costa Rottamazioni e fondi ai negozi

Il decreto Clima giovedì in Cdm - il ministro Costa : "Testo condiviso dal Governo" : “Al lavoro per gli ultimi ritocchi al decreto Clima che, possiamo finalmente dirlo ufficialmente, domani sarà discusso in consiglio dei Ministri”. Lo annuncia su facebook il ministro dell’Ambiente Sergio Costa. “Stiamo lavorando per armonizzare il testo iniziale con la legge di Bilancio e con il collegato ambientale - ha spiegato - che sarà una legge collegata alla Stabilità tutta dedicata ...

Clima - dall’auto elettrica al veganesimo : quello che sembra figo perché “green” ma produce più danni che benefici : Greta Thunberg e il suo movimento ambientalista si schierano contro i potenti del mondo per chiedere un pianeta più pulito di quello gli adulti hanno ereditato a loro tempo. La stessa Greta rifiuta di prendere l’aereo, si sposta in bici, quando viaggia in auto lo fa a bordo di un modello elettrico, non consuma carne, coltiva le proprie colture per non contribuire alle emissioni di CO2. Greta e i suoi seguaci stanno proponendo questo stile di ...

Greta Thunberg conquistata dalla parodia death - l’ironia sui social : “Lascio la causa Climatica e mi dedico al metal” : L'attivista Greta Thunberg, conquistata dalla parodia death metal divenuta virale nei giorni scorsi, ha assecondato il gioco e ha deciso di abbandonare la sua battaglia. L'affermazione, ovviamente, è ironica, e di fronte a un tale capolavoro l'attivista di Fridays For Future non poteva rimanere indifferente. Riepilogando, il 24 settembre Greta Thunberg ha tenuto un discorso al vertice ONU sul clima, e il livore con il quale la sedicenne si è ...

Lo scienziato Zichichi : “Il cambiamento Climatico dipende dalle attività umane per il 5%. Inquinamento e Clima sono cose diverse” : In un articolo de Il Giornale, Antonino Zichichi, scienziato di fama mondiale, ha espresso il suo punto di vista in merito alla questione clima, particolarmente al centro dell’attenzione dopo il summit dell’ONU e gli scioperi scolastici in tutto il mondo della scorsa settimana. Da scienziato, Zichichi ha messo in luce il metodo scientifico attraverso il quale bisogna affrontare l’argomento. “Il finimondo culturale scatenato dalla giovane svedese ...

Antonino Zichichi : "Il cambiamento Climatico dipende dalle attività umane per il 5%. Non confondiamolo con l'inquinamento" : ″È bene precisare che cambiamento climatico e inquinamento sono due cose completamente diverse. Legarli vuol dire rimandare la soluzione. E infatti l’inquinamento si può combattere subito senza problemi, proibendo di immettere veleni nell’aria. Il riscaldamento globale è tutt’altra cosa”. Già in passato Antonino Zichichi ha negato l’origine antropica del surriscaldamento globale. In ...

Clima - il Climatologo Franco Prodi : “Non fare allarmismi non supportati dalla scienza - Greta Thunberg fenomeno mediatico mondiale” : Quella dal 23 al 29 settembre è stata senza dubbio la settimana del Clima, con il summit dell’ONU, in cui ha anche parlato l’attivista svedese Greta Thunberg, e i milioni di giovani scesi in piazza in tutto il mondo per chiedere ai potenti un’azione contro i cambiamenti Climatici. Ha fatto tanto discutere l’intervento di Greta alle Nazioni Unite, soprattutto per i suoi toni a dir poco catastrofici. “Siamo all’inizio di un’estinzione di massa”, ...

Potito - in piazza da solo per il Clima - premiato dalla Regione : “Rappresenta il futuro della Puglia” : Il Presidente della Regione Puglia Michele Emiliano ha conferito al dodicenne Potito, che ieri ha manifestato da solo per il clima nella piazza di Stornarella, in provincia di Foggia, il premio Radici di Puglia: "Potito ha coraggio e sa spiegare le cose in cui crede. Rappresenta bene il futuro che vogliamo noi pugliesi".Continua a leggere

Bonus trasporti - rifiuti - alberi : ecco quali sono le misure previste dal decreto Clima Salvare la Terra : le 10 azioni quotidiane : La nuova bozza del dl istituisce una cabina di regia di Palazzo Chigi sui cambiamenti climatici. Spazio anche per rimboschimento ed educazione all’ambiente nelle scuole

Clima - Legambiente : “In Italia occorre passare dalle parole ai fatti - tanti problemi cronici ed emergenze da affrontare” : “Nel nostro Paese è il momento di passare dalle parole ai fatti. È ora di concretizzare interventi e azioni per aiutare il Pianeta, dare gambe ad un innovativo green new deal Italiano e soprattutto rispondere alle richieste dei tanti giovani che anche in Italia sono scesi in piazza oggi per far sentire la propria voce e scioperare per il Clima seguendo l’esempio di Greta Thunberg“. Lo afferma il presidente nazionale di Legambiente Stefano ...

Clima - Greta : “Immagini incredibili dall’Italia” [GALLERY] : Greta Thunberg ha pubblicato su twitter immagini giunte da Torino in merito al corteo per il Fridays for Future. “Incredible pictures from all over Italy! This is Torino” (Immagini incredibili dall’Italia. Questa è Torino, ndr) è il messaggio che accompagna il video. La psicologa: “Greta ha dato ai ragazzi la chance di contare” “Greta Thunberg ha dato ai ragazzi di tutto il mondo, e anche a quelli italiani, la ...

Sciopero per il Clima a Roma - i ragazzi spaventati dalla crisi ambientale difendono Greta : “Dice cose sensate” : Alle nove di mattina Piazza della Repubblica, luogo di inizio dello Sciopero dei ragazzi Romani, era già gremita all’inverosimile. Una folla di ragazzini e ragazzi, pochi gli adulti, arrivati a gruppetti quasi tutti con i mezzi pubblici. Alcuni giustificati dalla scuola, altri no: dai racconti si capisce che la circolare del ministro Fioramonti è stata recepita a macchia di leopardo; ma non importa, loro sono lì. Il fiume di studenti percorre ...