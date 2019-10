Ciclismo | si ritira Matteo Montaguti Commovente la sua lettera d’addio

Fonte : oasport

(Di giovedì 10 ottobre 2019) Una, a certificare un addio alche era già arrivato qualche giorno fa, precisamente domenica al GP Beghelli. Saluta il gruppo all’età di 35 anni. Queste le sue parole: Non è un caso che il Gran Premio Bruno Beghelli sia stata la mia ultima corsa da ciclista professionista: adesso provo a spiegarvi perché. Prima di tutto, perché è una delle ultime prove stagionali del calendario italiano e si corre dalle mie parti – da Forlì, dove abito, a Monteveglio, dove si è corso, saranno cento chilometri. Secondo, e questo è un po’ meno banale, perché non ci sono più le condizioni per andare avanti: ilè una giungla, visto e vissuto da dentro è ancora più complicato di come può apparire da fuori, e riconfermarsi ogni stagione mi pesa sempre di più. A gennaio compirò trentasei anni, le mie dodici stagioni le ho fatte, interpretandole sempre ...

zazoomnews : Ciclismo André Greipel non si ritira. Il velocista tedesco verso la Corendon-Circus di Mathieu van der Poel -… - fenomenogabry : Ciclismo, André Greipel non si ritira. Il velocista tedesco verso la Corendon-Circus di Mathieu van der Poel - fenomenogabry : RT @OA_Sport: Ciclismo, André Greipel non si ritira. Il velocista tedesco verso la Corendon-Circus di Mathieu van der Poel -