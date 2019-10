Ciclismo - l’ex moglie accusa Cipollini in tribunale : “Mi ha puntato una pistola alla tempia durante una lite” : Emergono particolari anche inquietanti nella seconda udienza del processo a Lucca che vede Mario Cipollini accusato di stalking, lesioni e maltrattamenti in famiglia, a danno dell’ex moglie Sabrina Landucci. Un matrimonio in cui, a detta della donna, le violenze sono state diverse: scenate, inseguimenti in auto e insulti di vario genere quasi una costante. Un contesto degno di un thriller. Nel corso del dibattimento, poi, è emerso anche un ...

Ciclismo – Ullrich nei guai : ammenda per l’ex campione per aggressione ad una escort : Aggredì e ferì una escort: Ullrich costretto a pagare un’ammenda di 7200 euro Problemi seri per Jan Ullrich: l’ex campione tedesco, accusato di aggressione ad una escort in un hotel di Francoforte nel 2018 è costretto a pagare una salata ammenda. Il tribunale della città tedesca ha condannato il 45enne ex ciclista ad un’ammenda di 40 euro al giorno per 180 giorni, pari ad un totale di 7.200 euro: una procedura che ha ...

Gimondi : oggi verrà restituita ai familiari la salma dell’ex campione di Ciclismo : Palermo, 18 ago. (AdnKronos) – verrà restituita oggi ai familiari la salma di Felice Gimondi, l’ex campione italiano di ciclismo morto venerdì pomeriggio per un infarto mentre faceva il bagno nelle acque di Giardini Naxos. La Procura di Messina, ha deciso di non disporre l’esame autoptico. Ieri, i magistrati, dopo il rapporto del medico legale che ha eseguito l’esame esterno del corpo che ha accertato la causa ...