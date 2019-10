Ciclismo | la Israel nel World Tour | campagna acquisti in Italia | sarebbe vicino Modolo

Ciclismo : dal 2020 la Israel Cycling Academy nel World Tour al posto della Katusha-Alpecin : Una grandissima novità per il massimo circuito internazionale di Ciclismo in vista della prossima stagione. Annunciato infatti un cambio nel World Tour 2020: non ci sarà più la Katusha-Alpecin, che ha ceduto la propria licenza alla Israel Cycling Academy. La formazione Israeliana, nata come Continental nel 2015, ha avuto una crescita con il passare delle stagioni (diventata nel 2017 Professional, con due esperienze nel Giro d’Italia alle ...