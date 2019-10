Ciclismo Cup 2019 | trionfo Androni-Sidermec per il terzo anno consecutivo

Ciclismo - Davide Cassani preoccupato per gli infortuni di Formolo e di Bettiol : “Non ci volevano” : Il 29 settembre la Nazionale italiana di Ciclismo ha un solo obiettivo nel mirino: vincere il titolo iridato nella corsa in linea con uno dei sui alfieri nello Yorkshire e tornare a far esultare i tifosi del Bel Paese. Sfortunatamente, però, questo avvicinamento alla competizione iridata non è dei migliori per la compagine guidata dal CT Davide Cassani. I due problemi fisici occorsi a Davide Formolo e ad Alberto Bettiol non facevano certo parte ...