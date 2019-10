Chi è Peter Handke | che ha vinto il premio Nobel per la letteratura 2019

Peter Sands : il banChiere con il sogno di sconfiggere le più grandi epidemie del mondo : “Quando mi hanno chiesto di diventare direttore del Global fund ho risposto di ‘No’. Ma ci ho ripensato quasi subito perché non si può rifiutare l’occasione di cambiare veramente le cose nel mondo”: sono queste le parole di Peter Sands, banchiere britannico che dal 2018 si occupa di salute globale. Il suo obiettivo è quello di sconfiggere le tre principali epidemie mondiali: Hiv, malaria e tubercolosi e per farlo è saluto al vertice ...

NicChi : “Giusto ripetere il rigore in Lecce-Napoli. Quando c’è una regola bisogna applicarla” : Il presidente dell’Aia, Marcello Nicchi, ha parlato in diretta a Radio Punto Nuovo. Per quanto riguarda la Sala Var, ha chiarito che mancano solo alcuni permessi già richiesti, ma che per il resto è completa: “Il Presidente Federale conta di metterla a nostra disposizione per la prima partita di ritorno del campionato. Potremo interagire con società, spettatori e tesserati. Potremo dare informazioni a tutti gli utenti. Nella Var Room ...

Inter-Lazio - Inzaghi in conferenza : “Immobile si è scusato ed è tutto Chiarito. Conte? Può competere per lo scudetto” : L’allenatore della Lazio ha presentato in conferenza stampa il match con l’Inter, in programma domani sera a San Siro Inter-Lazio si candida ad essere il big match della quinta giornata di Serie A, in programma domani sera nella splendida cornice di San Siro. Una partita aperta ad ogni risultato, con due squadre pronte a darci dentro per portare a casa i tre punti. ALFREDO FALCONE/LaPresse Simone Inzaghi non ha nessuna ...

«Vanity Da Grande» - quando le star hanno deciso Chi diventare : Peter Cameron : È nato nel New Jersey il 29 novembre 1959, e dopo aver vissuto anche a Londra, si è trasferito a New York, dove vive. Laureato in letteratura inglese nel 1982, l’anno dopo ha venduto il suo primo racconto, dal titolo One Way or Another (in italiano: In un modo o nell’altro), pubblicato da Harper & Row nel 1986. Nel 2011 è uscito nelle sale italiane il film di Roberto Faenza Un giorno questo dolore ti sarà utile, tratto dal suo omonimo ...

Asia Argento piange l'amico Peter Fonda : "Mi confessò di essere stato picChiato da piccolo" : Peter Fonda era un amico di Asia Argento. La scintilla che lì unì fu il film Ingannevole è il cuore più di ogni cosa, diretto dall’attrice-regista italiana, con Fonda tra i protagonisti. “Eravamo diventato molto amici, da allora non abbiamo mai smesso di scriverci e sentirci”, racconta in un colloquio con Gloria Satta su Il Messaggero.“Quando, alla fine del 2017, denunciai di essere stata ...