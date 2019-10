Castrovilli rinnova con la Fiorentina fino al 2024 | ' Magari in futuro sarò capitano'

Fonte : Blastingnews

(Di giovedì 10 ottobre 2019) Gaetanoe la, un amore destinato a durare molto a lungo. Il mediano della Viola, assoluta sorpresa di inizio campionato, ha prolungato il suo contratto oggial, puntando ad entrare nella storia del club. Gesto di riconoscenza quasi doveroso per il ragazzo prodigio lanciato da Montella che ha fatto parlare molto di sé nel corso delle ultime settimane. Parole da leader In conferenza stampanon si è nascosto dietro ad un dito. Essere paragonato ad Antognoni non lo spaventa, anzi. Imitare la sua carriera sarebbe eccezionale. Nella sua mente l’intenzione di essere un vero e proprio simbolo dei gigliati. A una domanda su un suo possibiledaha detto: "Intanto penso a questa stagione perché devo continuare a fare bene. Chissà,inavrò la fascia al braccio". Il giovane centrocampista poi ha detto: "I miei compagni ...

