Cast e personaggi de La Guerra dei Mondi su laF | l’adattamento del romanzo di Wells in

Fonte : optimaitalia

(Di giovedì 10 ottobre 2019) Sarà laF a distribuire in anteprima assoluta in Italia la serie BBC Ladei, adattamento del celebre omonimodi H.G., pietra miliare del genere fantascienza, già trasposto con successo sul grande schermo. La miniserie con protagonisti Eleanor Tomlinson, Rafe Spall, Robert Carlyle e Rupert Graves va in onda in due serate, venerdì 11 e 18 ottobre 2019, alle ore 21.10 in prima tv assoluta e in esclusiva su laF (Sky 135). Ladeifa rivivere il capolavoro di Herbert Georgecon un adattamento fedele allo scenario europeo originale e ambientato in epoca edoardiana, rendendo omaggio alla prima storia in letteratura a raccontare un'invasione aliena della Terra, raccontata magistralmente dal grande romanziere inglese. “Alla fine del XIX secolo nessuno avrebbe creduto che le cose della Terra fossero acutamente e attentamente osservate ...

