Oroscopo 24 ottobre : Toro guardingo - Capricorno a riposo : Nella giornata di giovedì 24 ottobre gli astri regaleranno a molti segni dello zodiaco la tranquillità e il riposo che attendevano da molto tempo. E' il caso del Capricorno, dei Pesci e dei Gemelli. Molto più amore ed eros invece si respirerà per i segni dello Scorpione e della Vergine. Il lavoro invece assorbirà molte energie dei segni del Sagittario, della Bilancia e dell'Ariete. Di seguito, le previsioni astrologiche della ...

Oroscopo 11 ottobre : complicità di coppia per Capricorno : Oroscopo del giorno venerdì 11 ottobre, con previsioni su amore, lavoro e salute per tutti i segni zodiacali. Diversi cambiamenti in vista per Vergine, mentre Aquario dovrà fare i conti con imprevisti che metteranno a serio rischio il proprio impiego professionale. Scopriamo dunque cosa ci riserveranno gli astri. Astrologia dell'11 ottobre, prima sestina da Ariete a Vergine Ariete: sarete dominati da un profondo senso di frustrazione che ...

Previsioni astrologiche - classifica 9 ottobre : Leone lungimirante - Capricorno ostinato : Mercoledì 9 ottobre 2019 troveremo Nettuno e la Luna nel segno dei Pesci, mentre Plutone e Saturno saranno nell'orbita del Capricorno. Mercurio e Venere stazioneranno in Scorpione, nel frattempo il Nodo Lunare permarrà sui gradi del Cancro. Giove proseguirà il suo moto in Sagittario come Urano nel segno del Toro. Sul podio 1° posto Leone: lungimiranti. Giornata dove i nati nel segno del Leone saranno favoriti dagli Astri nel revisionare la loro ...

Oroscopo 7 ottobre : per il Capricorno prudenza nelle scelte lavorative : Parte una nuova settimana, la seconda del mese di ottobre 2019. Arrivano le previsioni e l'Oroscopo del 7 ottobre 2019, giornata che vedrà i nati sotto il segno zodiacale del Cancro vivere momenti maggiormente critici in amore. Per i Pesci c'è la necessità di recuperare, ma le stelle sono dalla vostra parte. Ariete: in amore giornata interessante, anche se Venere è ancora in opposizione, questo non significa che le cose non vanno come vorreste. ...

Oroscopo settimana dal 21 al 27 ottobre : Capricorno a riposo - Cancro seducente : L'arco settimanale che va da lunedì 21 a domenica 27 ottobre le posizioni astrali cambieranno soltanto in parte. Il Sole si sposterà nella costellazione dello Scorpione unendosi a Mercurio e Venere, mentre Marte permarrà nella costellazione della Bilancia, rendendola estremamente irritabile. Il Capricorno avrà nei suoi gradi ancora Plutone e Saturno, mentre Nettuno rimarrà in Pesci e Urano nel Toro. Favoriti in amore i segni di acqua. A seguire, ...

L'oroscopo di domenica 6 ottobre : Luna nel segno del Capricorno - Gemelli responabile : Durante la giornata di domenica 6 ottobre, i nativi Ariete avranno un sacco di cose da fare, inoltre faticheranno a gestire la loro relazione di coppia, mentre Leone sarà deciso a lavorare evitando le distrazioni. Acquario attraverserà un periodo meraviglioso in ambito sentimentale, mentre la confusione sarà la protagonista della giornata dei nativi Sagittario. Andiamo a vedere nel dettaglio le previsioni per L'oroscopo per la giornata di ...

Oroscopo del giorno - 6 ottobre : Sagittario favorito dagli astri - nervoso il Capricorno : Il weekend è finalmente arrivato e prima di rituffarci nella frenesia di una nuova settimana, vediamo quali sono i presagi degli astri e delle stelle per la giornata di domenica. Grazie al favore di Mercurio e Venere nel segno quella di domani sarà una giornata positiva per il segno del Sagittario, soprattutto per quanto riguarda l'amore e i rapporti interpersonali. Anche per il Cancro l'Oroscopo lascia presagire un buon recupero in campo ...

Previsioni astrologiche - classifica 6 ottobre : amore 'top' per Toro e Capricorno : Domenica 6 ottobre 2019 troviamo Plutone, Saturno e la Luna in Capricorno mentre Marte, Venere ed il Sole stazioneranno in Bilancia. Mercurio sarà sull'orbita dello Scorpione, nel frattempo Giove permarrà sui gradi del Sagittario. Urano continuerà il suo moto in Toro come Nettuno proseguirà sui gradi del segno dei Pesci. Sul podio 1° posto Toro: amore 'top'. Domenica tutta coccole ed affettuosità quella che potrebbero vivere i nati Toro. ...

Previsioni astrologiche - fine settimana 5-6 ottobre : Capricorno allegro - Toro stacanovista : Durante il fine settimana dal 5 e al 6 ottobre 2019 troveremo Plutone, Saturno e Luna nel segno del Capricorno, mentre Mercurio sarà sui gradi dello Scorpione. Venere, Marte e il Sole stazioneranno in Bilancia, Giove permarrà in Sagittario. Urano proseguirà il suo moto in Toro come Nettuno che rimarrà sull'orbita dei Pesci. Toro stacanovista Ariete: la Luna di Terra con Urano e Saturno nello stesso elemento potrebbero provocare una dispersione ...

Oroscopo Capricorno - ottobre : l'amore sarà al top - mese di passione e romanticismo : Il mese di ottobre è da poco iniziato, vediamo quali presagi hanno in serbo gli astri e le stelle per i nati sotto il segno del Capricorno. sarà un momento vantaggioso per l’amore, avrete il cuore leggero e la voglia di innamorarvi avrà la meglio sul resto. In ambito lavorativo non mancano momenti di stanchezza e nervosismo, ma dovrete continuare a lavorare duramente se vorrete ottenere maggiori certezze. Non sarà invece un momento splendente ...

L'oroscopo del giorno 4 ottobre - seconda sestina : la Luna entra nel segno del Capricorno : L'oroscopo del giorno 4 ottobre 2019 è pronto a mettere 'le ali' al prossimo venerdì. In questo frangente, l'Astrologia applicata ai settori della vita relativi all'amore e al lavoro scopre le carte analizzando il periodo in relazione agli ultimi sei simboli dello zodiaco. In questo caso ad avere l'esclusiva sulle odierne predizioni saranno i soli Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci: curiosi di sapere quali sono i segni ...

Oroscopo settimanale dal 7 al 13 ottobre : scelte per Capricorno - Pesci prudente : Le previsioni degli astri per la settimana dal 7 al 13 ottobre si prospettano fortunate per i nati sotto il segno dei Gemelli. Scopriamo le previsioni degli astri per tutti i segni zodiacali. Da Ariete a Vergine Ariete: in amore potrebbe esserci agitazione, specialmente se vi relazionate con qualcuno che cambia spesso idea. In ambito professionale avete da fare in questo periodo. Ben presto per voi arriverà una nuova ventata d'aria fresca, ma ...

Oroscopo 2 ottobre : Capricorno - bel momento per i sentimenti : Prosegue il mese di ottobre. Quali saranno le previsioni astrologiche per la giornata di mercoledì 2 ottobre 2019? Di seguito, le stelle con amore, lavoro e salute dall'Ariete ai Pesci. In questa giornata il segno dell'Acquario vivrà un recupero a livello fisico, mentre il Capricorno si sentirà particolarmente forte in amore. Un momento di tensione sarà invece vissuto dalla Bilancia. Previsioni astrologiche del giorno per tutti i segni Ariete: ...

Previsioni astrali del mese di ottobre : fortunati Scorpione e Capricorno - crisi per Leone : ottobre sarà un mese particolarmente favorevole dal punto di vista astrale e zodiacale per i nati sotto i segni del Capricorno e dello Scorpione. I primi vivranno un periodo particolarmente roseo con il partner, mentre i secondi riceveranno molte gratificazioni sul lavoro. Il Leone, invece, dovrà fare i conti con una seria crisi sentimentale del rapporto di coppia. Le Previsioni zodiacali per i segni di fuoco Leone (23 luglio – 23 agosto): ...