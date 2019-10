Ginnastica artistica - quando si ritorna in gara? Il Calendario di fine stagione : imperdibili Coppa del Mondo e Grand Prix a Milano : Gli appassionati di Ginnastica artistica si sono goduti dieci giorni di Grande spettacolo ai Mondiali che si sono conclusi domenica scorsa a Stoccarda, una vera e propria abbuffata di Polvere di Magnesio con l’appuntamento più importante dell’intera stagione dove abbiamo assistito a prestazioni dall’elevatissimo contenuto tecnico. Ora la domanda è legittima: quando si torna in gara? Ci sono ancora alcuni appuntamenti prima di ...

Serie A - Calendario 9^ giornata in tv : Roma-Milan su Sky - Spal-Napoli su Dazn : La 9ª giornata del campionato di Serie A proporrà interessanti sfide. Tra le partite più importanti avremo la sfida tra Roma e Milan, fissata per domenica 27 ottobre 2019. Il match allo Stadio Olimpico avrà inizio alle ore 18.00 e verrà trasmesso in diretta tv su Sky. I giallorossi hanno ospitato i rossoneri per 84 volte, con un bilancio di 25 vittorie, a fronte di 31 pareggi e 28 sconfitte. La stagione scorsa finì 1-1. Krzysztof Piatek portò in ...

Calendario Milan ottobre - le prossime partite dei rossoneri : esordio contro il Lecce per Pioli : Dopo l’esonero di Marco Giampaolo, c’è grande attesa in casa Milan per l’esordio di Stefano Pioli, chiamato dai dirigenti rossoneri per consentire al Diavolo di rialzarsi e lottare per la qualificazione alla prossima Champions League. Complice la sosta dedicata alle Nazionali, Pioli avrà l’opportunità di insediarsi al meglio per arrivare pronto alla sua prima partita. Ma quale sarà il Calendario dei rossoneri in questo ...

Serie A - Calendario 8^ giornata in tv : Juventus-Bologna su Dazn - Milan-Lecce su Sky : Dopo la sosta delle nazionali, riprenderà il campionato di Serie A con l’8ª giornata. Il prossimo turno si aprirà alle ore 15.00 di sabato 19 ottobre 2019 con Lazio-Atalanta. Il match sarà trasmesso in diretta tv su Sky. I bergamaschi, che avranno un pensiero all’impegno di Champions League contro il Manchester City, hanno vinto in trasferta nella stagione scorsa. La partita allo Stadio Olimpico finì 1-3. Al vantaggio iniziale di Marco Parolo ...

Basket - Eurolega 2019-2020 : il Calendario - le date e tutte le partite dell’Olimpia Milano. Programma - tv e streaming : Comincia da giovedì l’Eurolega 2019-2020 per l?Olimpia Milano, attesa da un format un po’ più lungo rispetto al precedente, con 34 partite di stagione regolare a causa della partecipazione di due squadre in più. Nonostante la perdita di Mike James, l’arrivo di Ettore Messina in panchina ha portato sotto il Duomo tre elementi di grandissimo valore: Shelvin Mack, proveniente da una lunga carriera NBA, Sergio Rodriguez, uno dei ...

Serie A - Calendario 7^ giornata in tv : Inter-Juventus su Sky - Genoa-Milan su Dazn : Archiviata la 2ª giornata della fase a gironi di Champions League, tornerà il campionato di Serie A. Il prossimo turno proporrà un big match imperdibile: Inter-Juventus. Il derby d’Italia verrà disputato domenica 6 ottobre 2019 alle ore 20:45 a San Siro. A trasmettere la diretta tv sarà Sky. La sfida avrà un valore maggiore rispetto alle ultime stagioni, visto che l’Inter lotta per lo scudetto e si è candidata prepotentemente ad essere ...

Milan Games Week 2019 : svelato il ricco Calendario degli ospiti speciali nazionali e internazionali : Manca ormai poco all'inaugurazione di Milan Games Week powered by TIM, che vivrà a Fiera Milano Rho da venerdì 27 a domenica 29 settembre e vedrà la partecipazione di stelle della musica, dello spettacolo e degli esports, per un calendario che si preannuncia ricco di appuntamenti, a partire da una incredibile notizia a sorpresa: Abigail Heppe (Communication Manager) e Tom Dent (Community Manager) di Media Molecule - lo studio di sviluppo inglese ...

Serie A - Calendario 6^ giornata in tv : Napoli-Brescia su Dazn - Milan-Fiorentina su Sky : Dopo il turno infrasettimanale di Serie A, si tornerà in campo nel weekend per la 6ª giornata di campionato. La prima tra le big a giocare sarà la Juventus, che a distanza di pochi giorni avrà l’impegno di Champions League contro il Bayer Leverkusen. I bianconeri affronteranno la Spal all’Allianz Stadium sabato 28 settembre alle ore 15:00. Il match verrà trasmesso in diretta tv su Sky. Nelle ultime due stagioni ha sempre vinto la Vecchia ...

Milano Fashion Week : il Calendario della settimana della moda : Dopo New York e Londra, e prima di Parigi, è ora il turno di Milano. La capitale meneghina, dal 17 al 23 settembre, sarà infatti sotto i Fashion-riflettori con la settimana della moda, in cui i designer presenteranno le loro collezioni di prêt-à-porter Primavera/estate 2020. Per chi ama seguire attentamente le sfilate, i vip in front row, e avere un assaggio di quelle che saranno le It-shoes e le It-bag della prossima stagione, ecco la fitta ...

Serie A - Calendario quarta giornata in tv : Milan-Inter su Dazn - Bologna-Roma su Sky : La 4ª giornata di Serie A verrà disputata dopo gli impegni nelle coppe europee. Il turno di campionato proporrà il derby della Madonnina come big match. Milan e Inter si affronteranno a San Siro sabato 21 settembre 2019 alle ore 20:45. I tifosi potranno guardare la partita in diretta tv su Dazn. I rossoneri non vincono in casa dalla stagione 2015/16, quando s’imposero per 3-0 con i goal di Alex, Carlos Bacca e M’Baye Niang. Da allora si sono ...