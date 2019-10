Calciomercato Juve | per Tonali sarebbe pronta offerta da circa 40 milioni di euro RUMORS

Fonte : Blastingnews

(Di giovedì 10 ottobre 2019) Lantus ha ripreso ufficialmente il lavoro agli ordini di Maurizio Sarri a ranghi ridotti, considerando che la maggior parte dei giocatori sono impegnati con le rispettive nazionali. Una sosta che arriva dopo una settimana davvero importante e che ha regalato importanti vittorie, una in Champions League contro il Bayer Leverkusen e l'altra in Serie A contro l'Inter. Ma a tenere banco in questi giorni è il: lantus dovrà necessariamente alleggerire la rosa a gennaio, ma allo stesso tempo si lavora molto agli acquisti per la prossima stagione. Uno dei nomi più chiacchierati in questi giorni è quello del centrocampista del Brescia Sandro, che piace alle principali societàpee mentre in Italia ci sonontus ed Inter che potrebbero presentare un'al Brescia per il suo cartellino. Come scrive il noto sito sportivo tutto.com, lantus potrebbe ...

GeomLomasto : Una regola di vita è mai parlare di calcio sui social... Rocchi x me è stato molto insufficiente: a colori invertit… - Fprime86 : RT @cmdotcom: Juve, caso Rugani: zero minuti in campo, a gennaio andrà via - junews24com : Calciomercato Juve, il difensore esce allo scoperto: «Mi volevano i bianconeri» -