Calciomercato Juve | Cuadrado ha ' conquistato' Sarri | sarebbe vicino il rinnovo contratto

Calciomercato Juventus - due spagnoli nel mirino di Paratici : i dettagli! : Calciomercato Juventus – Operazione terzino per la Juventus: la squadra di Sarri ha bisogno di rinforzare le fasce difensive dopo, soprattutto a causa di infortuni e assenze, le scelte per il tecnico bianconero sono ridotte ai minimi termini. Altamente probabile che a gennaio Paratici possa muoversi soprattutto per garantire una valida alternativa ad Alex Sandro sull’out mancino della retroguardia juventina: i nomi sono di alto ...

Calciomercato Juve : vicino l'accordo tra Mandzukic e il Manchester United per gennaio : La cessione di Mario Mandzukic è uno dei temi caldi del Calciomercato della Juventus. Il pupillo di Massimiliano Allegri non è più un giocatore importante dei bianconeri da quando Maurizio Sarri siede in panchina. In questa stagione non è mai stato chiamato in causa, da tempo è ormai certo che dovrà lasciare Torino già durante la prossima finestra di mercato e per lui sono pronte a schiudersi le porte della Premier League. Calciomercato ...

Calciomercato Juventus - Mandzukic piace all'Inter per gennaio come vice Lukaku (RUMORS) : La Juventus, dopo una settimana molto importante dal punto di vista dei risultati, è pronta a riprendere gli allenamenti a ranghi ridotti considerando che la maggior parte dei giocatori in rosa sono impegnati con le nazionali. Oltre al calcio giocato, altro argomento di interesse dei media sportivi è sicuramente il Calciomercato: si pensa infatti alle possibili trattative che potrebbero svilupparsi a gennaio ed eventualmente anche in estate, ...

Calciomercato Juve - Ok Diario : Isco possibilità per gennaio - potrebbe lasciare Madrid : Il mese di gennaio dal punto di vista del Calciomercato potrebbe regalare nuove trattative: il motivo sarebbe rIscontrabile dal fatto che in estate ci saranno gli Europei 2020 e quindi tanti giocatori nel giro delle nazionali che non trovano spazio come titolari nelle rispettive società potrebbero chiedere loro la possibilità di un trasferimento. Uno dei giocatori più chiacchierati a tal riguardo è il centrocampista offensivo del Real Madrid ...

Calciomercato Juventus - Bale sarebbe un possibile obiettivo per gennaio : Continuano ad arrivare importanti notizie per quanto riguarda il Calciomercato della Juventus. Stando alle ultime news trapelate, riportate da "Il Bianconero.com" la Juventus starebbe monitorando Gareth Bale, fuoriclasse del Real Madrid. Il campione gallese potrebbe cambiare maglia già nella prossima sessione di Calciomercato, dal momento che la rottura con il Real Madrid sarebbe insanabile. Come scrive il noto quotidiano spagnolo "As", infatti, ...

Calciomercato Inter - casting centrocampo a gennaio : due grandi nomi per ridurre il gap dalla Juve : Calciomercato Inter – La 7^ giornata del campionato di Serie A ha dato importanti indicazioni per le zone altissime della classifica, in particolar modo ha aumentato la consapevolezza del club nerazzurro di poter lottare fino alla fine con la Juventus e con il Napoli per la vittoria dello scudetto. Partita ben giocata dagli uomini di Antonio Conte, in particolar modo di grande intensità ed anche qualità, alla fine le individualità ...

Calciomercato - Haaland nel mirino del Barça : l'attaccante interessa anche alla Juventus : Il Calciomercato della Juventus continua ad essere concentrato sul baby fenomeno Erling Haaland. A soli 19 anni l’attaccante del Salisburgo ha gli occhi di molti puntati addosso e non potrebbe essere altrimenti dopo il suo inizio di stagione. Il norvegese ha messo a segno in 16 gare ben 19 reti di cui quattro in Champions League. In Europa ha brillato particolarmente con la tripletta all’esordio e il gol contro il Liverpool e proprio queste ...

Calciomercato Juventus - non solo Rakitic o Pogba - spunta il colpo a costo zero! : Calciomercato Juventus- Sessione di mercato estiva in archivio, ma la Juventus sarebbe già pronta a lavorare in vista della prossima finestra di mercato di gennaio. Una sessione che potrebbe permettere ai bianconeri di dire addio a qualche esubero e far cassa per programmare il futuro. Come detto, l’addio di Emre Can, il quale condurrà 4 mesi complicati dopo l’esclusione a sorpresa dalla lista Champions. Il centrocampista valuterà il ...

Calciomercato Juventus - talento in fuga dal Real Madrid : Paratici ci prova : Calciomercato Juventus – E’ pronto l’assalto ad Isco da parte della Juventus: le ultimissime news di Calciomercato vogliono il giocatore del Real Madrid lontano dalla formazione allenata da Zidane già nel mercato di gennaio e per questo motivo moltissimi club sono interessati a lui. Dopo l’indiscrezione sul caso Bale, dalla Spagna infatti arrivano notizie anche su Isco, altro big non più considerato centrale nei piani del tecnico ...

Calciomercato - mal di pancia in casa Juve e sgarbo dell’Inter : il primo colpo per Pioli al Milan - innesto Fiorentina : Continua a muoversi il Calciomercato, nel dettaglio novità importanti che riguardano il campionato italiano e non solo, le dirigenze si muovono con insistenza in vista delle prossime sessioni invernali ed estive. In particolar modo continua il duello tra Juventus e Inter, scontro non solo in campionato ma anche sul mercato. L’INTER SU MANDZUKIC – L’Inter ha intenzione di puntare su Mario Mandzukic per rinforzare ...

Calciomercato Juve - Icardi sarebbe nel mirino dei bianconeri per la prossima stagione : La Juventus, dopo una settimana soddisfacente dal punto di vista dei risultati sportivi (vittoria in Champions League contro il Bayer Leverkusen e contro l'Inter in Serie A) si appresta a qualche giorno di riposo prima della ripresa degli allenamenti, anche se la maggior parte dei giocatori è stata convocata dalle rispettivi nazionali. A tenere banco in questi giorni, oltre al calcio giocato, è anche il Calciomercato. Si parla molto infatti ...

Calciomercato Juventus - potrebbe arrivare Eriksen a gennaio (RUMORS) : C'è grandissimo entusiasmo alla Juventus dopo la vittoria contro l'Inter a San Siro. La squadra allenata da Maurizio Sarri ha dimostrato tutta la sua forza, giocando un match praticamente perfetto contro una squadra che aveva vinto tutte le partite di campionato finora. Intanto, continuano ad arrivare importanti notizie di mercato per quanto riguarda il club bianconero. Le ultime news si concentrano su Christian Eriksen, vero e proprio pallino ...

Calciomercato Juventus - trattativa tra United e bianconeri : i dettagli : Calciomercato Juventus – Manchester United è alla ricerca di un nuovo attaccante sul mercato di gennaio, ma Ed Woodward vuole a tutti costi evitare “un nuovo Alexis Sanchez“. Il retroscena lo ha svelato oggi l’Express’, ricordando le difficoltà sotto porta dei Red Devils e la volontà di rinforzare l’attacco a disposizione di Solskjaer, ma senza fare follie. Calciomercato Juventus Il cileno fu acquistato a ...

Calciomercato Juventus : Kanté sarebbe finito nel mirino dei bianconeri : Il nuovo obiettivo del Calciomercato della Juventus sarebbe N’Golo Kanté. In Inghilterra spingono sulla notizia ormai da qualche giorno e si dicono sicuri dell’interessamento bianconero. sarebbe Maurizio Sarri ad avere chiesto alla società uno sforzo per il francese che andrebbe a completare la mediana. Ovviamente il prezzo è molto alto (circa 78 milioni di euro) e ci sarebbe una forte concorrenza del Real Madrid che ha bisogno di centrocampisti ...