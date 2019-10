Calcio | Qualificazioni Europei 2020 | risultati di oggi 10 ottobre Belgio a valanga

Fonte : oasport

(Di giovedì 10 ottobre 2019) Pausa per le Nazionali fondamentale in chiaveaglidisono andati in scena ben dieci incontri, con le classifiche che vanno a delinearsi e iniziano ad arrivare le prime ufficialità: ilè la prima compagine che ha ottenuto il pass per la fase finale della manifestazione continentale. Dominio assoluto per i Diavoli Rossi con San Marino: addirittura 9-0. I cugini olandesi vincono, ma soffrendo tantissimo con l’Irlanda del Nord: ospiti che passano avanti, vengono raggiunti e superati proprio allo scadere. Più facile il compito di Croazia e Polonia (entrambe vincenti per 3-0). Vola la Macedonia guidata da un fantastico Elmas (doppietta per il centrocampista del Napoli). Successi anche per Austria, Russia e Cipro.(10) Kazakistan-Cipro 1-2 Bielorussia-Estonia 0-0 Austria-Israele 3-1 ...

discoradioIT : La Nazionale italiana di calcio il 12 ottobre scenderà in campo per le qualificazioni #Euro2020 con una maglia verd… - Ticinonline : Il Belgio esagera, l'Olanda sprinta #qualificazionieuro2020 #belgio #qualificazioni #sanmarino #euro2020 - SkySport : ???? Qualificazioni #Euro2020 ???? #Belgio qualificato, #Lukaku da record ???? Quanti 'italiani' in gol ?? Tutti i risulta… -