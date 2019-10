Calabria | chiesto il processo per il procuratore di Castrovillari Eugenio Facciolla

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di giovedì 10 ottobre 2019) L’appalto del noleggio delle apparecchiature per eseguire le intercettazioni in cambio di un’utenza telefonica e dell’impianto di videosorveglianza per la sua abitazione privata. Ma anche false annotazioni di servizio per coprire un carabiniere finito nei guai per i suoi rapporti con soggetti legati alle cosche. Corruzione in atti d’ufficio e falsità ideologica. I pm di Salerno vogliono processare ildi. Due accuse pesantissime per il magistrato calabrese nei confronti del quale ilvicario di Salerno Luca Masini e il pm Vincenzo Senatore hannoil rinvio a giudizio. Con lui sul banco degli imputati per la prima udienza preliminare, fissata il 27 novembre davanti al gup di Salerno, ci saranno altri quattro indagati: due carabinieri, un poliziotto e la titolare della “Stm”, la società coinvolta nell’inchiesta condotta ...

