Caduta dei capelli | lo smog potrebbe esserne la causa

Fonte : dilei

(Di giovedì 10 ottobre 2019) Lo, come ben si sa, provoca diversi danni alla salute e alla bellezza. In quest’ultimo elenco è possibile includere criticità come ladei. A suggerire la correlazione tra questo problema e l’inquinamento dell’aria ci ha pensato uno studio presentato ieri durante i panel del congresso dell’European Academy of Dermatology and Venereology. Il lavoro in questione ha approfondito gli effetti del particolato sui follicoli piliferi, aspetto fino ad ora poco noto alla scienza. La sua influenza sulla salute dei polmoni è tristemente nota dal momento che, dati scientifici alla mano,il decesso di circa 4,2 milioni di persone ogni anno. Torniamo un attimo alla questione delladei. Gli scienziati che hanno condotto lo studio, un’equipe di specialisti attiva presso il Future Science Research Center (Corea del Sud), hanno scoperto ...

Giusepp85356646 : #iostoconicurdi la caduta del muro di Berlino È STATO UN MOMENTO EPOCALE PER LA LIBERTÀ. Poi ci fanno concorrenza c… - mauro_mpa : @A_LisaCorrado Stanno aspettando la caduta dei #curdi - ranocchia3 : RT @lorenzodalai: Il prossimo ricatto da parte dei #5stelle, pena la caduta del governo, sarà la cosiddetta riforma della Giustizia. La log… -