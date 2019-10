Cadillac XT4 | il lusso yankee sbarca anche nel vecchio continente – FOTO

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di giovedì 10 ottobre 2019)è da sempre sinonimo diamericano, un brand storico la cui fondazione risale al 1902. Nel 1908 entra nel gruppo General Motors, distinguendosi negli anni a venire per aver introdotto innovazioni mai viste prima, come l’illuminazione elettrica sul Model A nel 1903. Più di cent’anni dopoentra nel segmento dei suv compatti, mercato in costante e rapida crescita, sia in Italia che in Europa, prima battuta di una strategia che la porterà al lancio di un nuovo modello ogni sei mesi fino al 2021. Lo fa con l’XT4, una vettura progettata, sviluppata e prodotta prendendo l’Europa come punto di riferimento. Non mancano, dunque, delle “contaminazioni” alla purezza americana. A partire dal motore. Debutta infatti con un 2.0 l Turbodiesel Euro 6d, preparato dal centro ingegneristico General Motors Global Propulsion System di Torino. Sarà abbinato ad un cambio ...

