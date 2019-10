Brasiliano chiede la cittadinanza italiana | ma viene arrestato

Fonte : ilgiornale

(Di giovedì 10 ottobre 2019) Emanuela Carucci Il fatto è accaduto a Lecce. L'uomo era ricercato dal 2015 per reati commessi nel 2007 Si è recato in questura per regolarizzare la sua permanenza sul territorio italiano, ma è statoperché ricercato dal 2015.È accaduto a Lecce e a finire in manette è Arlison Alves Coelho, un cittadino di origini brasiliane di 38 anni. A trarre in arresto l'uomo gli agenti della squadra mobile insieme a quelli della divisione immigrazione. L'ordine di carcerazione è stato emesso dall’ufficio esecuzioni penali della procura della Repubblica presso il tribunale di Pavia, per scontare la pena di otto mesi di reclusione per fatti commessi nel comune di San Giorgio Lomellina, nel Pavese, nel 2007. Ieri Alves Coelho si è recato all'ufficio della divisione immigrazione della questura di Lecce, come detto, per regolarizzare la sua posizione in Italia avendo inoltrato la ...

