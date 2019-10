Fonte : oasport

(Di giovedì 10 ottobre 2019) Si svolgeràalla BLM Group Arena, casa abituale dell’Aquila Baskete del Trentino Volley, la, frutto di una ormai ben avviata collaborazione tra OPI Since 82, MatchroomItaly e DAZN. Piatto forte della serata sarà l’incontro in cuidifenderà ilInternazionale WBC dei pesi massimi leggeri contro il nordirlandese. “Stone Crusher” avrebbe dovuto combattere già un paio di mesi fa a Roma, ma un infortunio alla mano ha impedito che questo accadesse. Nello scorso aprile, a Firenze,aveva demolito il finlandese Sami Enbom con un KO nel corso della prima ripresa. Questi i record dei due contendenti: 17-0-0 per, 15-2-0 per. In particolare, l’italiano per 13 volte è riuscito a vincere prima del limite, contro le 8 del suo avversario. Segui lain ...

OA_Sport : Boxe: domani la Trento Boxing Night, Fabio Turchi sfida Tommy McCarthy per il titolo Internazionale WBC dei pesi ma… - StampToscana : Boxe: domani a Massa tre incontri professionisti - StampToscana - FedPugilistica : Domani a Frosinone grande serata di Boxe Pro -