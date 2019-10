Borse | sui listini tiene banco il tema della guerra commerciale

Borse & MERCATI/ Usa-Ue - lo scontro può pesare sui listini : I dazi Usa verso l'Ue potrebbero essere il primo passo verso una guerra commerciale che potrebbe pesare sui MERCATI nel trimestre

Wto - via libera a 7 - 5 miliardi di dazi Usa sui beni europei Giù le Borse - Milano - 2 - 8% : Il Wto ha stabilito che gli Usa potranno imporre dazi agli europei per 7,5 miliardi di dollari come compensazione per gli aiuti illegali concessi al consorzio aeronautico Airbus

Borse asiatiche in calo sui timori per la crescita globale : Andamento negativo per le Borse asiatiche. Gli investitori vendono azioni a causa dell’incertezza che domina sui mercati