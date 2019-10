Bonus 80 euro 2020 | Gualtieri “per ora non si tocca” | le rassicurazioni

Bonus rottamazione anche per le Euro 3 - ma le auto ibride italiane non ci sono : Il governo italiano in questi giorni sta definendo il decreto legislativo Clima, dispositivo normativo che contiene una serie di misure riguardanti il mondo auto e non solo. L'obiettivo è quello di rendere più green il parco auto circolante in Italia, con un sostegno all'acquisto di nuovi modelli elettrici e ibridi a fronte della rottamazione dei veicoli inquinati. Secondo quanto trapela in queste ore, si punta a finanziare il Bonus rottamazione ...

Bonus rottamazione - gli incentivi per motorini e auto Euro 3 : importi e novità : L’ultima versione del provvedimento atteso giovedì in Consiglio dei ministri conferma il buono mobilità di 1.500 Euro per la rottamazione delle auto Euro 3 e 500 Euro per i motocicli Euro 2 e 3 a due tempi

Manovra : Gualtieri - ‘Bonus 80 euro resta’ : Roma, 8 ott. (AdnKronos) – Il bonus degli 80 euro “non sarà eliminato” e “non verranno spostati per sostenere il pacchetto famiglia”. Lo ha ribadito il ministro dell’Economia Roberto GualtieriL'articolo Manovra: Gualtieri, ‘bonus 80 euro resta’ sembra essere il primo su CalcioWeb.

Bonus figlio da 240 euro al mese fino ai 18 anni di età allo studio del Governo : Dopo il reddito di cittadinanza, quale misura universale per il contrasto alla povertà e per il rilancio occupazionale, in Italia potrebbe essere messa a punto un'altra misura strutturale, stavolta a sostegno della natalità. Con la prossima manovra finanziaria, infatti, il Governo giallorosso PD-M5S punterebbe ad introdurre il Bonus figlio da 240 euro al mese dalla nascita, e precisamente a partire dal settimo mese di gravidanza e fino al ...

Assegno di 240 euro al mese per ogni figlio e Bonus 80 euro : chi ne avrà diritto : L'Assegno unico per ogni figlio partirebbe dal settimo mese di gravidanza fino ai 18 anni d'età. Si procede su due binari. E...

Ecorottamazione - Bonus solo per le auto fino a Euro 3 : Più soldi, ma per meno persone. Non trova ancora la quadratura la cosiddetta Ecorottamazione prevista dal decreto clima a cui sta lavorando il ministero dellAmbiente. Lultima bozza prevede la limitazione del Bonus, pari a 1.500 Euro da utilizzare per acquistare abbonamenti al trasporto pubblico o servizi di sharing mobility elettrica, ai soli casi di rottamazione di auto Euro 0, 1, 2 e 3 (resterebbero escluse, dunque, le Euro 4, previste nelle ...

Manovra - spunta il Bonus per i lavoratori più poveri : 40 euro al mese per i precari : Il viceministro dell'Economia, Antonio Misiani, propone di rivedere il taglio del cuneo fiscale per aiutare i lavoratori incapienti, ovvero coloro i quali sono precari e guadagnano meno di 8mila euro l'anno. L'idea è quella di erogare un bonus da 40 euro mensili sotto forma di assegno per quasi 4 milioni di lavoratori.Continua a leggere

