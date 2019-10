Bomba d' acqua su Modica | in azione la macchina emergenze FOTO e VIDEO

Napoli - torna l'incubo Bomba d'acqua : allerta meteo su tutta la Campania da mezzanotte : La Protezione civile della Regione Campania ha emanato un avviso di allerta meteo per piogge e temporali con conseguente criticità idrogeologica di colore giallo, a partire dalla mezzanotte di...

Maltempo - Bomba d’acqua su Napoli e nell’area Flegrei : allagamenti e disagi : Forte Maltempo in Campania dove le violente piogge stanno causando danni e allagamenti. Un fulmine sul campanile di una chiesa, scuole chiuse, chiusi parchi, blackout e allagamenti: sono alcune delle conseguenze del Maltempo in Campania nel tardo pomeriggio. La protezione civile regionale aveva emanato un avviso di allerta meteo per temporali, con criticita’ per rischio idrogeologico localizzato di tipo giallo, che vale fino alle 20 di ...

Nubifragio Trieste - Bomba d’acqua mette in ginocchio la città : strade allagate e traffico in tilt : bomba d'acqua a Trieste, dove il maltempo si sta abbattendo nelle ultime ore e dove è prevista allerta meteo dalla Protezione civile fino a mezzanotte: molte le strade allagate e almeno una quarantina le chiamate ai vigili del Fuoco dopo che numerosi tombini sono saltati, trasformando le strade in veri e propri torrenti.Continua a leggere

Bomba d'acqua su Napoli - si fermano i treni della metropolitana : un altro stop alla linea 2 : Dalle ore 5,20 di questa mattina la circolazione ferroviaria tra Napoli Campi Flegrei e Napoli San Giovanni Barra della linea 2 della metropolitana di Napoli è sospesa per i danni dovuti al...

Maltempo Campania - Bomba d’acqua sull’Ospedale del mare : tecnici per ripristinare la funionalità della Radioterapia : Nel corso di questa notte una vera e propria bomba d’acqua si è abbattuta su Ponticelli, causando un allagamento di alcune aree destinate al reparto di Radioterapia dell’Ospedale del mare. L’allagamento è stato determinato in particolare dall’impossibilità per la condotta fognaria di drenare l’enorme quantità d’acqua precipitata al suolo nel giro di pochissimi minuti. «Le bombe d’acqua sono ormai una realtà con la quale sempre più spesso dovremo ...

Bomba d'acqua su Napoli - allagato il reparto di radioterapia dell'Ospedale del Mare : Nel corso di questa notte una vera e propria Bomba d'acqua si è abbattuta sul quartiere di Ponticelli a Napoli, causando un allagamento di alcune aree destinate al reparto di radioterapia...

Bomba d'acqua su Napoli : allagamenti e voragini da Pianura al centro storico : Ha provocato diverse voragini ed allagamenti il maltempo la scorsa notte su Napoli. In queste ore la Polizia Municipale e la Protezione civile comunale sono al lavoro sulle priorità...

Maltempo in Sicilia - Bomba d'acqua a Leonforte VIDEO : Maltempo in Sicilia, bomba d'acqua a Leonforte VIDEO. Allerta gialla della Protezione Civile della Sicilia

Maltempo - Bomba d'acqua : emergenza rientrata a Pozzallo : In meno di tre ore emergenza rientrata a Pozzallo dove una bomba d'acqua si è abbattuta all'ora di pranzo, provocando allagamenti

Bomba d'acqua su Vittoria e Pozzallo : La Bomba d'acqua che si è abbattuta in territorio di Vittoria ha fatto registrare dalle 13.30 di oggi numerose richieste di intervento

Maltempo Sicilia - danni e disagi nel Ragusano : Bomba d’acqua su Pozzallo : Giovedì 5 settembre di Maltempo in Sicilia, sopratutto nel Ragusano dove si sono verificati danni e disagi in diverse zone. Numerose le richieste di intervento giunte ai vigili del fuoco. Violenti acquazzoni, come fa sapere la sala operativa del Comando provinciale dei vigili del fuoco di Ragusa, hanno investito, dalle 13.30, il comune di Vittoria, dove sono caduti 21.8mm di pioggia e alcune strade sono rimaste allagate. Diversi automobilisti ...

Bomba d'acqua a Roma - allagamenti e alberi caduti. Ai Castelli fiumi di acqua e fango sulle strade : Rami caduti e strade allagate a causa del maltempo che oggi pomeriggio ha colpito la Capitale. A causa delle forti piogge i vigili del fuoco hanno chiuso il sottopasso Appia bis in direzione...

Maltempo Sicilia - Bomba d’acqua nel Messinese : strade allegate - vigili del fuoco in azione [FOTO] : Il Maltempo sta interessando la Sicilia: forti piogge sopratutto nel Messinese. I vigili del fuoco del distaccamento volontari di Villafranca Tirrena (Messina) stanno operando nel territorio di Capo D’Orlando in soccorso alla popolazione colpita dal violento nubifragio che si è abbattuto nel primo pomeriggio di oggi. Le operazioni di soccorso sono ancora in atto e non si registrano feriti. Il violento acquazzone ha causato danni e allagamenti al ...

Nubifragio in Sardegna - Bomba d’acqua su Cagliari e provincia : strade allagate e disagi : Un violento acquazzone si sta abbattendo sulla Sardegna. Le aree maggiormente colpite dalla pioggia, accompagnata da raffiche di vento, è quella di Cagliari e provincia, dove si registrano allagamenti, strade chiuse alla circolazione e alberi caduti. Tra le aree più a rischio ci sono Pirri e Quartu Sant'Elena.Continua a leggere