Bologna Arte Fiera si congratula con Eva Marisaldi

LIVE Virtus Bologna-Venezia basket - Serie A in DIRETTA : 4-13 - gran partenza della Reyer : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Sistemato il cronometro, i secondi sono 42″1 Gioco fermo a 38″2 dalla fine del primo quarto, l’arbitro Biggi sta cercando di capire qualcosa all’instant replay Ultimo minuto del primo quarto Ha smesso di avere fluidità l’attacco di Venezia, quattro palle perse per la Reyer adesso, come quelle di Bologna 11-19 Magia di Hunter! Spezza praticamente in volo il ...

LIVE Virtus Bologna-Venezia basket - Serie A in DIRETTA : si parte al PalaDozza - big match per chiudere la terza giornata! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 0-3 Ed è subito De Nicolao a mettere a segno la tripla che apre il match! Primo possesso Venezia 21:01 Prima, però, un minuto di applausi per Sveva, la bambina che è diventata un simbolo cestistico per la lotta vana contro un tumore. Di applausi, non di silenzio. 21:00 In campo le due squadre, si parte! 20:59 QUINTETTI – BOLOGNA: Markovic Cournooh Ricci Weems Gamble; VENEZIA: De Nicolao ...

Bologna-Lazio 2-2 - Correa sbaglia il rigore (ma quanti cartellini!) : Bologna-Lazio 2-2, Correa sbaglia il rigore (ma quanti cartellini!) – Scena che bisognerebbe poter ammirare in tutte le partite, non solo in Bologna-Lazio, con il ritorno in panchina di Sinisa Mihajlovic, accolto dagli applausi di entrambe le tifoserie e andato a ringraziare anche il folto gruppo dei tifosi laziali, a cui è legato dalla sua militanza biancazzurra. È il Bologna, che festeggia i centodieci anni del club, a dar inizio alle ...

LIVE Varese-Fortitudo Bologna basket 0-0 - Serie A in DIRETTA : si parte all’Enerxenia Arena! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.58 Le squadre sono pronte per l’inno. 16.56 La Fortitudo invece, che farà del suo PalaDozza il proprio fortino, ha vinto il campionato di A2 del girone Est, quindi la Supercoppa LNP e raggiungendo la finale di Coppa Italia. 16.53 Varese l’anno scorso è giunta ai quarti di finale di Coppa Italia dopo il nono posto di pre-season, oltre alla semifinale di Europe-Cup, vinta poi ...

Udinese-Bologna - De Leo : “Essere poco concreti fa parte del processo di crescita. Danilo torna tra i convocati” : Dopo la sconfitta interna con la Roma e il pari di Marassi contro il Genoa, il Bologna riparte dalla Dacia Arena e da quel rigore sbagliato in extremis da Sansone: “E’ stato il primo ad essere dispiaciuto – assicura alla vigilia Emilio De Leo – ma noi non colpevolizziamo mai un giocatore per un errore tecnico. Dobbiamo essere più concreti in generale ma fa tutto parte del nostro processo di crescita”. Per ...

LIVE Pesaro-Fortitudo Bologna - Serie A basket in DIRETTA : 8-11 - gran partenza di Ed Daniel per gli ospiti : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12-13 In gran velocità Barford per Lydeka, -1 Pesaro! 10-13 Molto bella la penetrazione di Henri Drell, classe 2000 che arriva fino al ferro Antimo Martino concede riposo a Daniel, il che significa ritorno in Serie A per Mancinelli 8-13 Bella circolazione bolognese, è Leunen trova due punti abbastanza facili 8-11 Segna l’aggiuntivo Daniel 8-10 E ancora Ed Daniel a dominare per il momento ...

LIVE Pesaro-Fortitudo Bologna - Serie A basket in DIRETTA : si parte con la storia della pallacanestro italiana! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 5-2 Giocata solitaria di Mussini che dalla media realizza i primi due personali 3-2 Tripla di Zach Thomas dall’angolo 0-2 Subito i primi due dalla media sono di Aradori Prima palla a due della Serie A 2019-2020 alzata! Possesso Bologna Maglia con tinta prevalente di giallo tendente all’oro per Pesaro, in ossequio allo sponsor Carpegna Prosciutto; blu scuro con riga centrale bianca ...