Fonte : calcioweb.eu

(Di giovedì 10 ottobre 2019) Palermo, 10 ott. (AdnKronos) – “In quantononmanager di Fca, non lavoro all’interno del gruppo e di Fcaun azionista. Non posso dunque dare risposte in merito perché non ho le informazioni. Non conoscendo le carte in tavola non ho gli elementi per dare una risposta”. Cosìha risposto, a Palermo, alle domande dei giornalisti in merito alla vertenzae alla situazione dello stabilimento ex Fiat di Termini Imerese. L'articolo, ‘Fca?un’azionista’ CalcioWeb.

TV7Benevento : Blutec: Lapo Elkann, 'Fca? Sono solo un'azionista'... -