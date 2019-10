Fonte : caffeinamagazine

(Di giovedì 10 ottobre 2019) I fan che speravano in un secondo matrimonio diRodriguez e Stefano De Martino, a maggior ragione dopo le Storie di lei in una chiesa, resteranno delusi. Non sono in programma le nozze bis tra l’argentina e il ballerino lanciato da Amici. Almeno per il momento, certo. Lo ha confermato la stessa, che è intervenuta a Mattino 5puntata andata in onda giovedì 10 ottobre. Durante la chiacchierata con la padrona di casa Federica Panicucci, la showgirl ha finalmente commentato la notizia dell’imminente secondo matrimonio. “Eravamo a casa a Torre Annunziata, vicino casa di Stefano, a festeggiare il suo compleanno in un locale dove si fanno i matrimoni. E l’amico di Stefano mi ha fatto vedere la chiesetta. Hanno creato un casino. – ha spiegato – l secondo matrimonio con Stefano De Martino non è in preventivo, ma se lui me lo chiede. Se lui prova a stupirmi, come faccio a dire ...

Noovyis : (Belen, il dettaglio nella foto non sfugge e fa inferocire i fan: “Non si fa!”) Playhitmusic -… - CaputoItalo : Daniela Pispico per I Quaderni del Bardo Edizioni : Belen Rodriguez viola il divieto: quel dettaglio d... - stefanodonnoup : Daniela Pispico per I Quaderni del Bardo Edizioni : Belen Rodriguez viola il divieto: quel dettaglio d... -