Basket | Eurolega 2019-2020 | a punteggio pieno | oltre al CSKA | Villeurbanne e Real Madrid

Basket - Eurolega 2019-2020 : esordio casalingo per Milano. Al Forum l’Olimpia deve vincere contro lo Zalgiris : Domani sera (ore 20.45) l’Olimpia Milano torna in campo per il secondo impegno nell’Eurolega 2019-2020. Al Forum arrivano i lituani dello Zalgiris Kaunas in un match che la squadra di Ettore Messina non può assolutamente sbagliare. Milano deve subito trovare la prima vittoria, cancellando la sconfitta di Monaco contro il Bayern, dove l’Armani Exchange non è mai riuscita quasi mai ad entrare in partita, tirando malissimo da tre ...

Basket - Eurolega 2019 : Milano-Zalgiris. Orario - canale tv - streaming e programma : Si gioca domani sera alle 20.45 al Mediolanum Forum di Assago la partita della seconda giornata di regular season di Eurolega 2019-2020 tra A|X Armani Exchange Milano e Zalgiris Kaunas. Le scarpette rosse di Ettore Messina, dopo le sconfitte con Brescia in casa in campionato e col Bayern Monaco all’esordio in Europa hanno risollevato la testa battendo Trieste al Nuovo PalaLido, o Allians Cloud, che si è giocata nel capoluogo lombardo ...

Basket : David Blatt lascia la panchina dell’Olympiacos dopo la sconfitta con l’ASVEL in Eurolega : Due mesi fa aveva annunciato di avere una forma di sclerosi multipla, ricevendo tutto il sostegno possibile dall’intero mondo del Basket d’Europa e non solo. Ieri sera David Blatt, a pochi giorni dalla sconfitta europea dell’Olympiacos contro l’ASVEL di Villeurbanne, ha smesso di essere l’allenatore della squadra del Pireo. Una decisione, questa, sulla quale resta un certo alone di mistero, se non altro perché ...

Basket - Eurolega 2019-2020 : vincono Barcellona - Berlino - Vitoria - Villeurbanne e CSKA Mosca : Giornata di Eurolega dedicata alla disputa delle ultime cinque partite della prima giornata della regular season 2019-2020. ZALGIRIS KAUNAS-KIROLBET BASKONIA Vitoria 58-70 I baschi iniziano bene battendo i lituani allenati dal grande Sarunas Jasikevicius grazie a un parziale che si rivelerà decisivo di 8-0 a metà del secondo quarto e poi non solo amministrano ma aumentano anche leggermente il vantaggio. Per i padroni di casa 10 punti ciascuno di ...

Basket - Eurolega 2019-2020 : al Real Madrid il big match contro il Fenerbahce! Vincono anche Khimki e Panathinaikos : Nella prima serata di Eurolega 2019-2020 sono andate in scena quattro partite. L’highlight assoluto è stato il match tra due grandi come Real Madrid e Fernerbahce, vinto dai primi. Ad aprire il programma, però, sono state Khimki e Maccabi Tel Aviv, seguite da Panathinaikos e Stella Rossa. Nella serata ha esordito anche Milano, sconfitta a Monaco contro il Bayern. Andiamo a scoprire nel dettaglio cosa è successo nella prima serata di ...

Basket - Eurolega 2019-2020 : Olimpia Milano sconfitta all’esordio - il Bayern Monaco si impone per 78-64 : Finisce con la sconfitta il primo impegno dell’A|X Armani Exchange Milano nell’edizione 2019-2020 di Eurolega. L’Olimpia di Ettore Messina deve arrendersi sul parquet dell’Audi Dome di fronte al Bayern Monaco, che vince con il punteggio di 78-64 di fronte a 5700 persone. La formazione milanese paga il 4/22 da tre punti e, in certa misura, l’assenza di Vladimir Micov, oltre a quelle già note di Nemanja Nedovic e ...

LIVE Bayern Monaco-Olimpia Milano - Eurolega Basket in DIRETTA : 78-64 - prima sconfitta per Milano - che crolla nel finale : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Chiudiamo qui il nostro LIVE. Grazie per averci seguito. FINISCE QUI! Milano era arrivata sul -3, prima di crollare nel finale di ultimo quarto. Scola chiude con 17 punti ed è il miglior marcatore dell’Olimpia. 14 per il Chacho. In casa Bayern ottima partita di Lukic (18). 78-64 Ora il margine diventa brutto per Milano. 76-64 Due liberi di Dedovic. Ultimo minuto. 74-64 Un solo libero per ...

LIVE Bayern Monaco-Olimpia Milano - Eurolega Basket in DIRETTA : finale al cardiopalma (63-60) : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 64-60 Un solo libero di Radosevic. 63-60 Ancora solo 1/2 di Della Valle, ma Radosevic perde palla. Rimessa Milano. 63-59 Dedovic in contropiede trova due punti importanti per il Bayern. 61-59 1/2 di Della Valle dalla lunetta. Milano è tornata sotto con un quintetto formato da Rodriguez, Della Valle, Brooks, Moraschini e Biligha. 61-58 Dentro anche il libero di Amedeo. Sei minuti e mezzo alla ...

LIVE Bayern Monaco-Olimpia Milano - Eurolega Basket in DIRETTA : vantaggio tedesco alla fine del terzo quarto (61-50) : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 61-53 Dentro i tre liberi guadagnati da Rodriguez dopo il fallo di Lo. Milano sta tirando malissimo da tre punti (3/16). La squadra di Messina deve reagire in questi dieci minuti finali. FINISCE IL terzo quarto! Bayern che sembra in controllo della gara e soprattutto riesce a rispondere ad ogni tentativo di rimonta di Milano. Non bastano finora i 16 di Scola e gli 11 di Rodriguez. 61-50 Tripla ...

LIVE Bayern Monaco-Olimpia Milano - Eurolega Basket in DIRETTA : vantaggio tedesco a metà terzo quarto (52-44) : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 52-44 Tap in offensivo di Tarczweski. Cinque minuti alla fine del terzo quarto. 52-42 Troppo solo Dedovic e appoggio del +10. 50-42 In corsa Roll trova solo la retina. 50-40 Lucic con un perfetto arresto e tiro dall’angolo. 48-40 Scola perfetto dalla lunetta. Sono passati tre minuti nel terzo quarto. 48-38 Tripla di Lucic. Pesantissime le due conclusioni dall’arco del Bayern. 45-38 ...

LIVE Bayern Monaco-Olimpia Milano - Eurolega Basket in DIRETTA : vantaggio tedesco all’intervallo (42-34) : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE FINISCE IL SECONDO QUARTO! Fondamentale la tripla di Scola, che riporta sul -8 Milano. Brutto secondo quarto comunque della squadra di Messina. Bayern avanti 42-34 con 11 punti di Lucic. 42-34 SCOLA DA CAMPIONE! Tripla sulla sirena incredibile dell’argentino. Bella difesa di Milano che recupera il pallone. Ultimi cinque secondi. Milano non controlla due volte il rimbalzo. Palla al Bayern ...

LIVE Bayern Monaco-Olimpia Milano - Eurolega Basket in DIRETTA : padroni di casa in vantaggio a metà secondo quarto (35-25) : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 40-29 Contropiede orchestrato perfettamente da Scola e Rodriguez. Appoggio al vetro dell’argentino. 40-27 Un solo libero di Lessort, però dall’altra parte Milano è 2/11 da tre punti. 39-27 Comodo arresto e tiro di Lo. 37-25 Due liberi di Barthel. Bayern addirittura sul +12. 35-25 Tripla di Lo! Milano scivola sotto i dieci punti di svantaggio. Arriva il timeout di Ettore Messina ...

LIVE Bayern Monaco-Olimpia Milano - Eurolega Basket in DIRETTA : vantaggio milanese a fine primo quarto (22-23) : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Arriva il timeout di Ettore Messina dopo un altro brutto attacco di Milano. Sei minuti all’intervallo. 32-25 Scorribanda offensiva di Lo. 30-25 Tripla frontale di Zipser. 27-25 Jumper dalla media di Monroe. 25-25 Dentro il libero supplementare. 24-25 Lucic trova un bel taglio ed anche il canestro con fallo di Brooks. 22-25 Super schiacciata di Biligha sull’assist di ...

LIVE Bayern Monaco-Olimpia Milano - Eurolega Basket in DIRETTA : inizio di partita equilibrato (12-8) : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13-12 Un solo libero per Zipser. Quattro minuti alla prima sirena. 12-12 Alley oop magico tra Rodriguez e Tarczewski. 12-10 Mack attacca l’area e trova l’arresto vincente dalla lunetta. 12-8 Si sblocca anche il Chacho! 12-6 Lucic tutto solo appoggia il +6. 10-6 SCOLA! Eccoli i primi punti dell’argentino. Tripla frontale. Quinta palla persa da Milano. inizio disastroso ...