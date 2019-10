Barcellona | si prepara il rinnovo di Messi | la ‘Pulce’ pronto a chiudere la carriera in

Fonte : sportfair

(Di giovedì 10 ottobre 2019) Leoha espresso la volontà di rinnovare il proprio contratto con illa suain blaugrana: la società catalana vuole accontentarlo Nella giornata di ieri Leoha parlato apertamente deldel suo contratto. Il fuoriclasse argentino ha ribadito la volontà di potersia ccordare ancora con il, società con la quale ha un accordo fino al 2021 ma nel quale è presente una clausola che gli consentirebbe di liberarsi in estate. Un chiaro segnale alla dirigenza che, secondo ‘As’, sarebbe pronta ad accontentarlo. Il presidente Bartomeu non intende passare alla storia come colui che si è ‘lasciato scappare’ Leo. Nelle prossime settimane è dunque lecito aspettarsi un, forse l’ultimo delladiche potrebbe chiudersi interamente interamente con la maglia del.L'articolo ...

