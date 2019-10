Bando del Ministero della Giustizia per l' assunzione di 616 operatori giudiziari

Uomini e donne - Sara conferma le ragioni dell'abBandono : 'Non avevo il cuore libero' : Oggi 10 ottobre Canale 5 trasmetterà la puntata di Uomini e donne nella quale Sara Tozzi annuncerà di voler abbandonare il trono, poche settimane dopo l'inizio della sua avventura televisiva. In studio, la giovane rivelerà di essersi resa conto di pensare al suo ex fidanzato e di non sentirsi completamente libera per conoscere altre persone. In vista di questo annuncio, che sarà trasmesso a partire dalle ore 14:45, il settimanale 'Uomini e donne ...

AbBandonati da Trump e sotto attacco - che ne sarà dei curdi del Rojava? : curdi a Derek, Siria (foto: Getty Images) Fin dall’inizio della guerra civile in Siria, i curdi siriani hanno tentato di ritagliarsi uno spazio autonomo nella regione, combattendo lo Stato islamico e cercando alleanze con gli Stati Uniti. Ma con il consolidamento di quel territorio – il Rojava – le tensioni con il potente vicino, la Turchia, sono soltanto aumentate. Dopo anni di guerra comune contro l’Isis e dopo avergli garantito ...

Ostia - Bordoni : non c’è controllo e i cittadini sono abBandonati - via del Mar Rosso non curata : Roma – Queste le parole di Davide Bordoni di Forza Italia, che evidenzia la situazione di degrado in cui versano via del Mar Rosso a Ostia e la zona circostante, con i marciapiedi invasi da piante e la pavimentazione stradale rovinata da tempo e incuria. Con i cittadini di Ostia, a seguito di numerose segnalazioni, ho effettuato un sopralluogo in Via del Mar Rosso, luogo ideale per piacevoli passeggiate grazie alla vicinanza con una vasta ...

Ecco il Bando del "concorsone" : più di 1.500 posti a tempo indeterminato : Il bando del "concorso unico Ripam Lavoro" interessa il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, l'Ispettorato...

Napoli - il rione dell?Amica geniale abBandonato nel degrado : «Noi dimenticati dopo la fiction» : Cumuli di rifiuti, erba incolta e strutture fatiscenti, nei luoghi dell?Amica geniale al rione Luzzatti. L?area in cui è stata girata una delle serie di maggior successo degli...

Vede la sua valigia abBandonata in mezzo alla pista prima del decollo e chiama l’hostess. Lei : “Si sta sbagliando - stia calmo” : Sei seduto comodamente sulla tua poltroncina. L’aereo sta decollando. Stai pregustando l’arrivo all’agognata meta delle vacanze o il ritorno alla dolce casa. Intanto, fuori dal finestrino, scorgi improvvisamente la tua valigia abbandonata in mezzo alla pista. Il peggior incubo di un passeggero d’aereo si è materializzato qualche giorno fa all’aeroporto di Monaco di Baviera. Karn Rateria è la vittima della clamorosa dimenticanza di un facchino. ...

A Napoli la cultura è da buttare : centinaia di libri abBandonati nel Parco del Poggio : centinaia di libri abbandonati a terra e gettati nei wc, scaffali distrutti, tavoli rovesciati e porte scardinate. E' il desolante spettacolo dell'area lettura del Parco del Poggio, una...

Spoiler U&D : la Poznanska possibile nuova tronista dopo l'abBandono della Tozzi : Nelle scorse puntate del dating show di Mediaset Uomini e Donne, abbiamo assistito all'inaspettato addio della tronista Sara Tozzi ad appena poche puntate dall'inizio della stagione. La tronista, nota per aver partecipato quest'estate a Temptation Island come tentatrice, ha dichiarato di non poter continuare la sua avventura nello studio di Maria de Filippi in quanto non ha mai smesso di pensare al suo ex fidanzato, non sentendosi quindi pronta ...

Ministero della Salute : Bando di concorso per dirigenti sanitari - scadenza 28 ottobre : La Gazzetta Ufficiale ha pubblicato nella giornata del 27 settembre 2019, un nuovo bando pubblico mirato all'assunzione a tempo indeterminato di 40 unità di personale dirigenziale sanitario medico da destinare alle esigenze degli uffici centrali e periferici di competenza del Ministero della Salute....Continua a leggere

Arrivano i seggiolini anti-abBandono : ok del Consiglio di Stato ai dispositivi salva-bebè : L'utilizzo dei seggiolini anti-abbandono per i bambini sotto i quattro anni diventerà presto obbligatorio. Il Consiglio di Stato ha dato parere favorevole, anche se con alcune osservazioni, al decreto che introduce l'obbligo dei dispositivi salva-bebè e che ora il ministro dei Trasporti deve solo pubblicare.Continua a leggere

Brescia. Pubblicazione del Bando di alienazione della Torre Tintoretto : Con una delibera approvata su proposta dell’assessore alle Politiche sociali, abitative e Disabilità Stefano Bolognini, la Giunta regionale autorizza Aler

Seggiolini antiabBandono - ok del Consiglio di Stato dopo un anno. Ma con osservazioni : “Diverse incongruenze - anche su età bambini” : Il Consiglio di Stato ha dato via libera al parere richiesto dal ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti sullo schema del proprio decreto attuativo che definisce le caratteristiche tecnico-costruttive e funzionali che dovranno avere i cosiddetti “Seggiolini antiabbandono”, rendendo quindi definitivamente applicabile la legge 117 del 2018 che introduceva l’obbligo dei dispositivi. A dare l’ok la Sezione consultiva ...

Bambini - Seggiolini antiabBandono - facciamo il punto della situazione : Conto alla rovescia per lobbligo di utilizzo dei Seggiolini antiabbandono. Come rivelato qualche giorno fa dal ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Paola De Micheli, il decreto ministeriale che stabilisce come debbano essere realizzati tecnicamente questi dispositivi, obbligatori per trasportare Bambini fino a quattro anni di età, è attualmente allesame del Consiglio di stato e il via libera è atteso tra alcuni giorni (alcune ...

Spoiler 3^ puntata della seconda stagione di Rosy Abate : Leo abBandonerà la madre : La partenza della seconda stagione della serie tv Rosy Abate in onda su Canale 5 ha riscosso un grande successo tra i telespettatori e ha acceso gli animi di tutti gli appassionati che seguono trepidanti le vicende della ormai nota Regina di Palermo. Nella terza puntata di questa nuova stagione, che andrà in onda il prossimo venerdì 27 settembre, Rosy Abate, magistralmente interpretata da Giulia Michelini, dovrà fare i conti non solo con lo ...