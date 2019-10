ATP Shanghai – Pospisil eliminato in due set | Medvedev raggiunge Fognini ai quarti

Tennis - Masters 1000 Shanghai 2019 : Fabio Fognini batte anche Khachanov e vola ai quarti. Il sogno delle ATP Finals continua : “Fabio Fognini is magic“. L’azzurro continua il suo percorso nel Masters 1000 di Shanghai (Cina) sconfiggendo il n.9 del mondo Karen Khachanov, che lo aveva sconfitto a Pechino nell’ultimo confronto, con il punteggio di 6-3 7-5 in 1 ora e 48 minuti di partita. Un match ben giocato da Fabio dal punto di vista tecnico e tattico, al cospetto di un Khachanov decisamente falloso (44 errori non forzati). Con questo risultato, ...

LIVE Berrettini-Bautista - Masters 1000 Shanghai 2019 in DIRETTA : 0-1 - il romano a caccia dei quarti con il sogno ATP Finals : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-40 DUE PALLE BREAK BERRETTINI! 15-30 Bel vincente di dritto del romano. 15-15 In corridoio il dritto di Berrettini. 1-1 Berrettini tiene bene il servizio. 40-15 Arriva il primo ace dell’azzurro. 30-15 Palla corta vincente per Berrettini. 15-15 Dritto vincente di Berrettini. 0-15 Splendida risposta di rovescio di Bautista Agut. 0-1 Bautista tiene il servizio nel primo game del ...

LIVE Berrettini-Bautista - Masters 1000 Shanghai 2019 in DIRETTA : il romano a caccia dei quarti - con il sogno ATP Finals : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Matteo Berrettini-Roberto Bautista Agut, ottavo di finale del Masters 1000 di Shanghai 2019. Una partita molto importante per il romano, in quello che è un vero e proprio scontro diretto per le ATP Finals di Londra. In palio infatti non ci sono solo i quarti del penultimo 1000 dell’anno, ma raggiungere i quarti sarebbe assolutamente ...

ATP Shanghai – Thiem agli ottavi - Carreno-Busta eliminato in due set : Thiem avanza senza troppi problemi al torneo ATP di Shanghai: eliminato ai 16esimi Carreno-Busta Dominic Thiem sorride al torneo Rolex Shanghai Masters, penultimo Atp Masters 1000 della stagione dotato di un montepremi di 7.473.620 dollari, che si sta disputando sul cemento della metropoli cinese. L’austriaco, numero 5 del ranking Mondale, completa il quadro dei qualificati agli ottavi di finale, grazie alla vittoria di questo ...

ATP Shanghai – Djokovic super - staccato il pass per gli ottavi : Shapovalov ko in due set : Djokovic vola agli ottavi di finale del torneo ATP di Shanghai: battuto Shapovalov in due set Ottima prestazione di Novak Djokovic al torneo ‘Shangai Masters’, penultimo Atp Masters 1000 della stagione dotato di un montepremi di 7 milioni e mezzo di dollari, che si disputa sui campi in cemento della metropoli cinese. Il numero 1 al mondo ha staccato oggi il pass per gli ottavi di finale, battendo in un’ora e 11 minuti il ...

ATP Shanghai – Zverev - che sofferenza contro Chardy! Khachanov batte Fritz e prenota Fognini : Alexander Zverev e Karen Khachanov staccano il pass per gli ottavi di finale dell’ATP di Shanghai: il tedesco supera Chardy e aspetta Rublev, il russo batte Fritz e prenota Fognini Doppio successo per due top 10 impegnati nei sedicesimi di Shanghai, giocatisi nella mattinata italiana. Alexander Zverev soffre e vince contro Jeremy Chardy, accedendo agli ottavi grazie a due tie-break: il primo si protrae fino al 15-13 per quasi un’ora ...

ATP Shanghai – Roberto Bautista Agut super Opelka : agli ottavi c’è Berrettini : Roberto Bautista Agut accede agli ottavi di finale di Shanghai: il tennista spagnolo supera Reilly Opelka in due set Bastano 90 minuti a Roberto Bautista Agut per staccare il pass valevole per gli ottavi di finale dell’ATP di Shanghai. Il tennista spagnolo, numero 10 al mondo, si è imposto su Reilly Opelka (numero 40 al mondo) aggiudicandosi i due set valevoli per il passaggio del turno con il punteggio di 6-4 / 7-5. agli ottavi di finale ...

Tennis - la classifica ATP di Matteo Berrettini dopo gli ottavi a Shanghai. Proiezioni - prospettive e situazione verso le Finals : dopo la vittoria odierna nel torneo ATP Masters 1000 di Shanghai, Matteo Berrettini si riporta al nono posto della Race to London che qualifica alle ATP Finals di fine stagione: l’azzurro scavalca il teutonico Alexander Zverev, in campo in questi minuti, il quale però ha occasione del controsorpasso in caso di successo (andrebbe davanti all’azzurro di 35 punti), mentre per Berrettini l’ottavo posto, ultimo utile per ottenere il ...

ATP Shanghai – Tsitsipas a fatica su Auger-Aliassime : al tennista greco servono due tie-break : Vittoria sudata all’esordio per Stefanos Tsitsipas: il tennista greco supera Felix Auger-Aliassime dopo due tie-break Dopo il bye del primo turno, Stefanos Tsitsipas fa il suo esordio al Masters 1000 di Shanghai. Un match tutt’altro che semplice quello che il tennista greco vince in 2 ore e 6 minuti di gioco contro Felix Auger-Aliassime. La sfida fra due giovani talenti del tennis mondiale, rispettivamente numero 7 e numero 19 al mondo, ...

ATP Shanghai – Matteo Berrettini agli ottavi : l’azzurro liquida Garin in due set : Matteo Berrettini avanza agli ottavi di finale dell’ATP di Shanghai: il tennista italiano supera Christian Garin in due set Dopo l’esordio vincente contro Struff, Matteo Berrettini avanza agli ottavi di finale del Masters 1000 di Shanghai. Il tennista italiano, attuale numero 13 al mondo, nonché secondo italiano in classifica dietro Fognini e 11ª testa di serie del torneo asiatico, è stato autore di un’ottima prova contro il cileno ...

Tennis - ATP Masters 1000 Shanghai 2019 : Matteo Berrettini stacca il pass per gli ottavi : Ottima prova per Matteo Berrettini nel torneo ATP Masters 1000 di Tennis in corso a Shanghai: l’azzurro, numero 11 del seeding, batte nel secondo turno il cileno Christian Garin con un duplice 6-3 in settanta minuti di gioco ed agli ottavi affronterà il vincente della sfida tra il numero otto, l’iberico Roberto Bautista Agut, e lo statunitense Reilly Opelka. Nella prima frazione, durata 32 minuti, soltanto il quarto gioco arriva ai ...