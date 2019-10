Atletica | maratona Chicago 2019 | sarà bis per Mo Farah e Kosgei? Grande attesa per Chumba

Atletica - maratona “IAAF SILVER Label” Kos?ice 2019 : dominio africano - vincono Kipsambu e Deressa : dominio africano nella maratona di Kos?ice, la piu` antica d’Europa e terza del Mondo. Il keniano Hillary Kipsambu con il tempo di 2h09’33’’ ha trionfato nella corsa slovacca staccando negli ultimi chilometri l’etiope Shumet Mengitsu, secondo sul podio con un crono di 2h10’51’’. Terzo il corridore dell’Eritrea Tsegay Weldlibanos in 2h11’02’’. Primo atleta non africano, a tagliare la linea del traguardo, e` stato il padrone di casa Tibor Sahajda ...

Atletica - mezza maratona “IAAF SILVER Label”. Tragedia a Cardiff : muore atleta colpito da malore : È morto ieri un partecipante della Cardiff Half Marathon. Il runner, non ancora identificato, sarebbe deceduto in ospedale subito dopo aver preso parte all’evento secondo quanto dichiarato dai responsabili di gara. I servizi di emergenza avevano reagito prontamente all’accaduto ma velocità e professionalità, a quanto pare nulla hanno potuto fare per salvare la vita dell’atleta. Una Tragedia che ha colpito una delle mezze Maratone più note del ...

Atletica - Mondiali 2019 : Lelisa Desisa vince la Maratona - sprint vincente su Geremew. Doppietta etiope - Rachik 12° e Meucci ritirato : Lelisa Desisa ha vinto la Maratona dei Mondiali 2019 di Atletica leggera, l’etiope si è imposto col tempo di 2h10:40 al termine di una prova altamente spettacolare ed estremamente combattuta andata in scena nella notte di Doha (capitale del Qatar). Il 29enne aveva già conquistato l’argento iridato a Mosca 2013 e oggi sale sul gradino più alto del podio lanciandosi con grande ottimismo verso le Olimpiadi di Tokyo 2020, ...

Mondiali Atletica 2019 – Desisa d’oro per l’Etiopia nella maratona : il migliore italiano è Rachik in 12ª posizione : Desisa vince l’oro per l’Etiopia nella maratona davanti al connazionale Geremew e al keniano Kipruto: Rachik (12°) è il miglior italiano L’intenso sabato dei Mondiali di Atletica 2019 si conclude nella tarda notte italiana con la conclusione della maratona maschile. L’Africa domina l’ultima prova odierna con l’Etiopia che vince oro e argento: Desisa trionfa in 2 ore 10 minuti e 40 secondi davanti al connazionale Geremew. Terzo il keniano ...

LIVE Atletica - Mondiali 2019 in DIRETTA : 5 ottobre - Meucci ci prova nella maratona. 4×100 donne settima al mondo. Re imperiale : 4×400 in finale! Bogliolo avanti nei 100 hs : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 22.50: Eyob Faniel, Daniele Meucci e Yassine Rachik saranno al via sul percorso della Corniche: sette chilometri da ripetere per sei volte, 73 gli iscritti, africani grandi favoriti, come sempre. 22.47: Fra poco più di dieci minuti scatta la maratona mondiale di Doha 21.22: Si chiude qui un’altra straordinaria serata di Atletica ma la giornata non finisce qui. C’è ancora Italia ...

LIVE Atletica - Mondiali 2019 in DIRETTA : 5 ottobre - attesa per Luminosa Bogliolo - torna Davide Re con la 4×400. C’è la maratona! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Il programma completo della giornata – Gli italiani in gara oggi Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della penultima giornata dei Mondiali di Atletica leggera di Doha: in Qatar alle ore 15.30 italiane, scatteranno batterie e qualificazioni, mentre le finali inizieranno alle ore 19.00 italiane, con il gran finale della maratona maschile alle ore 23.00 italiane. Protagonisti ...

Atletica - Mondiali 2019 : le finali di oggi. Hassan per il bis - Maratona show - sfrecciano le staffette - Rojas per volare : Oggi sabato 5 ottobre si assegnano sette titoli ai Mondiali 2019 di Atletica leggera in corso di svolgimento a Doha (Qatar). Diamo uno sguardo alle varie gare in programma e a tutti i favoriti della nona giornata della rassegna iridata. GETTO DEL PESO (MASCHILE) – Si preannuncia una gara con misure siderali, ben sei uomini sono andati oltre i 22 metri in questa stagione: il neozelandese Tomas Walsh che difende il titolo, lo statunitense ...

Atletica - Maratona di Ferrara. Trionfano Mutai e la “solita” Federica Moroni. Nella Mezza successi per Kisorio e Proietti : Si è disputata ieri l’edizione 2019 della Maratona di Ferrara, una delle prime del calendario FIDAL autunnale. Tantissimi gli atleti presenti allo start situato, così come l’arrivo, in Corso Martiri della Liberta’ fra la bellissima Cattedrale e il Castello Estense, la cui prima pietra venne posata proprio il 29 Settembre del 1385. L’evento organizzato dalla Corriferrara A.S.D. ha visto trionfare il kenyano Kibet Mutai, con un tempo di 2h24’03’’, ...

Atletica - Mondiali 2019 : quando si corre la maratona maschile? Data - programma - orario e tv : La maratona maschile dei Mondiali 2019 di Atletica leggera si correrà sabato 5 ottobre alle ore 23.00 italiane (la mezzanotte locale di Doha, capitale del Qatar). Uno degli eventi più attesi dell’intera rassegna iriData andrà dunque in scena al penultimo giorno di gare, si preannuncia grande spettacolo nel cuore della notte di Doha dove i migliori interpreti della 42 km si daranno battaglia per la conquista delle ambite medaglie. ...

Mondiali di Atletica : é polemica sulla Maratona donne - 41% di ritiri e 30 ricoveri per il caldo : Le condizioni climatiche penalizzano le donne della Maratona. Su Repubblica i dati. Su 68 partite ci sono state 28 ritirate. In 30 sono finite al centro medico. Un’azzurra, Sara Dossena, è svenuta. Tre etiopi hanno detto basta: “Da noi in queste condizioni non si corre”. Quali sono queste condizioni? Una Maratona notturna a 31° e con il 75% di umidità. A vincere “la Maratona più lenta di tutti i Mondiali”, come la ...

Atletica - maratona Berlino 2019 : rientra il fenomeno Bekele - sarà poker per Cherono? : Domani, domenica 29 Settembre alle 9:00 prenderà il via la 46esima edizione della BMW Berlin Marathon. Il percorso quasi interamente pianeggiante, oltre che affascinante, rende la maratona di Berlino una delle gare più veloci del Pianeta. Il percorso si snoda attraverso la città, iniziando e terminando al Tiergarten il polmone verde della capitale tedesca; la linea del “finish”, situata subito dopo la porta di Brandeburgo, rende l’arrivo di ...

Mondiali Atletica 2019 – Ambulanza e sedie a rotelle nella maratona femminile - ritirate le azzurre : oro alla keniana Chepngetich : Non è bastato partire alla mezzanotte di Doha per combattere il caldo, tante le atlete ritiratesi per il grande caldo: l’oro va alla keniana Chepngetich Oltre trenta gradi con un’umidità del 73,3%, condizioni estreme per poter affrontare una maratona. Non è bastato fissare la gara a mezzanotte ora locale per combattere il caldo, le atlete partecipanti alla dura gara di Doha hanno alzato bandiera bianca, comprese le due azzurre ...