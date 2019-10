Fonte : oasport

(Di giovedì 10 ottobre 2019)vuole abbattere uno dei muri invalicabili dello sport:unale due ore. Sembra un’impresa folle, un numero ai limiti dell’umano, qualcosa di impossibile. Non per un fuoriclasse del suo calibro che ci proverà12 ottobre a Vienna, il keniano ci aveva già tentato due anni fa all’Autodromo di Monza fermandosi a 2h00:25 e questa volta è convinto di poter entrare nella leggenda dell’e non solo. Il Campione Olimpico di Rio 2016 si è preparato meticolosamente per questo tentativo previsto nelle prime ore del mattino e sponsorizzato da INEOS. Attenzione perché qualsiasi tempo uscirà da questa prova non sarà omologato dalla IAFF,potrà infatti beneficiare di addirittura 41 lepri che si alterneranno sul tracciato per aiutare l’africano, non ci sarà dunque una gara vera e propria: la prestazione sarà valida ...

OA_Sport : Atletica, Eliud Kipchoge per l’impresa: correre la Maratona sotto le 2 ore. Sabato si scrive la storia a Vienna -