Atalanta splendida realtà | Luca Percassi allo scoperto sugli obiettivi del club

Fonte : calcioweb.eu

(Di giovedì 10 ottobre 2019) “Concordo con Gasperini: il nostro inizio di stagione ha un bilancio eccellente”. Sono le dichiarazioni di, amministratore delegato dell’, frasi importanti durante un incontro coi partner societari a Villa Acquaroli a Carvico (Bergamo). “Il 22 ottobre affronteremo il Manchester City a casa sua, una delle squadre piu’ forti del mondo. Questo e’ un momento della storia delda vivere fino in fondo, ma senza perdere le nostre caratteristiche – spiega l’alto dirigente -. Umilta’, piedi per terra e profilo basso: siamo comunque una realta’ provinciale e il primo obiettivo, come dice mio padre Antonio, resta la salvezza. Siamo cresciuti tanto ma sviluppando questi principi ed e’ per questo che siamo rispettati anche in Champions: alle cene di gala la Dinamo Zagabria e lo Shakhtar ci hanno ...

CalcioWeb : #Atalanta splendida realtà, #LucaPercassi allo scoperto sugli obiettivi del club - gringoserra78 : Devastante si! Peccato! Questo è il calcio! dispiace perché l'Atalanta ha fatto una splendida gara ora si fa dura #atalantashakhtar 1-2 - MattiaTumolo : Domina l’#Atalanta ma vincono gli Ucraini, questo è il calcio. Complimenti ai Bergamaschi per questa splendida pres… -