Ascolti Tv Mercoledì 9 ottobre | l’esordio di Michelle Hunziker a Amici Celebrities

Ascolti USA mercoledì 2 ottobre - male Almost Family e la CBS - stabile Stumptown : Ascolti TV USA mercoledì 2 ottobre stabile la serata ABC, male il debutto di Almost Family Ascolti tv USA mercoledì 2 ottobre – Fox vince complessivamente la serata con l’1.4 di rating nel pubblico 18-49 anni ma solo grazie a The Masked Singer anche se in forte calo rispetto alla premiere. Il talent del “cantante mascherato” perde lo 0.6 di rating fermandosi a 1.9 e 6.75 milioni cedendo a Chicago Med la palma di show più ...

Ascolti tv - dati Auditel mercoledì 2 ottobre : vince Arrivano i prof - boom per il finale di Matrimonio a prima vista : Il film ‘Arrivano i prof‘ in onda mercoledì 2 ottobre su Rai1 è stato visto da 3.026.000 telespettatori con il 13.5% di share, risultando il programma più visto della serata. Ascolti tv prime time Al secondo posto, ‘Famiglia all’improvviso – Istruzioni non incluse’ in onda su Canale 5 con 2.422.000 telespettatori e l’11.7% di share. Ottimo risultato e terzo piazzamento per l’esordio su Rai2 di ...

Ascolti Tv mercoledì 2 ottobre : vince Rai con Arrivano i Prof - tutti i dati auditel : dati Ascolti Tv mercoledì sera 2 ottobre: la prima serata è stata vinta da Arrivano i Prof Una buona performance quella di Arrivano i Prof di ieri sera mercoledì 2 ottobre: Rai ha vinto su Mediaset ancora una volta superando di oltre un milione di telespettatori Famiglia all’improvviso totalizzando più di 8 punti di share […] L'articolo Ascolti Tv mercoledì 2 ottobre: vince Rai con Arrivano i Prof, tutti i dati auditel proviene da ...

Ascolti TV | Mercoledì 2 ottobre 2019. Arrivano i Prof 13.5% - Famiglia all’improvviso 11.7%. Rocco Schiavone parte dal 9.7% : Arrivano i Prof - Lino Guanciale e Claudio Bisio Su Rai1 Arrivano i Prof ha conquistato 3.026.000 spettatori pari al 13.5% di share. Su Canale 5 Famiglia all’improvviso – Istruzioni non incluse ha raccolto davanti al video 2.422.000 spettatori pari all’11.7% di share. Su Rai2 Rocco Schiavone 3 ha interessato 2.252.000 spettatori pari al 9.7% di share. Su Italia 1 Hercules – La leggenda ha inizio ha catturato ...

Ascolti TV | Mercoledì 2 ottobre 2019. Arrivano i Prof 13.5% - Famiglia all’improvviso 11.7%. Debutto sottotono per Rocco Schiavone (8.3%) : Arrivano i Prof - Lino Guanciale e Claudio Bisio Su Rai1 Arrivano i Prof ha conquistato 3.026.000 spettatori pari al 13.5% di share. Su Canale 5 Famiglia all’improvviso – Istruzioni non incluse ha raccolto davanti al video 2.422.000 spettatori pari all’11.7% di share. Su Rai2 Rocco Schiavone 3 ha interessato 1.325.000 spettatori pari all’8.3% di share. Su Italia 1 Hercules – La leggenda ha inizio ha catturato ...

Ascolti tv mercoledì 2 ottobre 2019 : Prime Time Su Rai 1 Il film Arrivano i prof ha registrato .000 telespettatori, share %. Su Rai 2 La serie Rocco Schiavone 3, prima puntata in prima tv, ha registrato .000 telespettatori, share %. Su Rai 3 Chi l'ha visto? ha registrato .000 telespettatori, share %. Su Canale 5 Il film Famiglia all'improvviso - Istruzioni non incluse ha registrato un netto di .000 telespettatori, share %. Su Italia 1 Il film Hercules - La leggenda ...

Ascolti Tv mercoledì 2 ottobre : Ascolti Tv mercoledì 2 ottobre (articolo in aggiornamento, i dati usciranno dopo le 10) Famiglia all’improvviso Istruzioni non incluse 1a Tv Free – Canale 5 – milioni e % 15-64 Commerciale % mln 15-34 Giovani % mila +55 Adulti % mln Arrivano i Prof 1a Tv Free – Rai 1 – milioni e % 15-64 Commerciale % mila 15-34 Giovani % mila +55 Adulti % mln Rocco Schiavone 3 1a Tv- Rai 2 – milioni e % 15-64 Commerciale ...

Ascolti USA mercoledì 25 settembre - inevitabile partenza bassa per Stumptown con Cobie Smulders : Ascolti USA ieri mercoledì 25 settembre Ascolti USA ieri mercoledì 25 settembre – Avendo deciso di non toccare il proprio palinsesto, di non stravolgerlo puntando sulla forza dei propri prodotti in streaming e on demand, ABC si accontenta e non si discosta dai numeri dello scorso anno. Così partendo da una base di 0.7 di rating di Single Parents, l’esordio di Stumptown con Cobie Smulders non fa miracoli, mantiene alle 22 lo stesso ...

Ascolti tv - dati Auditel mercoledì 25 settembre : Metti la nonna in freezer batte È la mia vita di Al Bano : Le vicissitudini comiche di Fabio De Luigi e Miriam Leone vincono la sfida della prima serata di mercoledì 25 settembre: il film Metti la nonna in freezer su Rai1 è stato visto da 3 milioni 380mila telespettatori, pari a 15.35% di share. Ascolti tv prime time Su Canale5 È la mia vita il docu film di Al Bano ha ottenuto 1 milione 680mila spettatori pari al 9.13% di share. Su Rai2 1 milione 219mila telespettatori (5.58%) hanno seguito le vicende ...

Ascolti TV | Mercoledì 25 settembre 2019. Metti la nonna in Freezer vince con il 15.4%. Flop Al Bano (9.1%) : Al Bano Su Rai1 Metti la nonna in Freezer ha conquistato 3.380.000 spettatori pari al 15.4% di share. Su Canale 5 E’ la mia Vita ha raccolto davanti al video 1.680.000 spettatori pari al 9.1% di share. Su Rai2 Rocco Schiavone 2 ha interessato 1.219.000 spettatori pari al 5.6% di share. Su Italia 1 I Fantastici 4 e Silver Surfer ha catturato l’attenzione di 1.359.000 spettatori (5.8%). Su Rai3 Chi l’ha visto? ha raccolto ...

Ascolti tv mercoledì 25 settembre 2019 : Prime Time Su Rai 1 Il film Metti la nonna in freezer ha registrato .000 telespettatori, share %. Su Rai 2 La serie Rocco Schiavone 2, in replica, ha registrato .000 telespettatori, share %. Su Rai 3 Chi l'ha visto? ha registrato .000 telespettatori, share %. Su Canale 5 E' la mia vita - Al Bano ha registrato un netto di .000 telespettatori, share %. Su Italia 1 Il film I Fantastici 4 e Silver Surfer ha registrato un netto di ...

Ascolti TV | Mercoledì 25 settembre 2019. Metti la nonna in Freezer vince con il 15.4% - E’ la mia Vita al 9.1% : Al Bano Su Rai1 Metti la nonna in Freezer ha conquistato 3.380.000 spettatori pari al 15.4% di share. Su Canale 5 E’ la mia Vita ha raccolto davanti al video 1.680.000 spettatori pari al 9.1% di share. Su Rai2 Rocco Schiavone 2 ha interessato .000 spettatori pari al % di share. Su Italia 1 I Fantastici 4 e Silver Surfer ha catturato l’attenzione di .000 spettatori (%). Su Rai3 Chi l’ha visto? ha raccolto davanti al video .000 ...

Ascolti tv mercoledì 25 settembre - Metti La nonna nel Freezer tra Al Bano e le partite : Ascolti ieri mercoledì 25 settembre (articolo in aggiornamento, i dati usciranno dopo le 10) E’ la mia vita – Canale 5 – milioni e % 15-64 Commerciale % mln 15-34 Giovani % mila +55 Adulti % mln Metti la nonna nel Freezer 1a Tv- Rai 1 – milioni e % 15-64 Commerciale % mila 15-34 Giovani % mila +55 Adulti % mln Rocco Schiavone (r)- Rai 2 – milioni e % 15-64 Commerciale % 15-34 Giovani % +55 Adulti % I ...

Ascolti tv - dati Auditel mercoledì 18 settembre : l’esordio di Rosy Abate 2 batte A casa tutti bene di Muccino : La regina di Palermo torna e mette subito le cose in chiaro: la prima puntata di Rosy Abate 2 con Giulia Michelini vince il prime time consegnando a Canale 5 la prima serata di mercoledì 18 settembre con 3.544.000 telespettatori e uno share del 17,14%. Rosy Abate 2, le immagini della seconda serie con Giulia Michelini Giulia Michelini è Rosy AbatePaola Michelini è ReginaVittorio Magazzù è ...