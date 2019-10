Ascolti tv mercoledì 9 ottobre | Il diritto di contare schiaccia Amici Celebrities

Ascolti tv mercoledì 9 ottobre 2019 : Prime Time Su Rai 1 Il film Il diritto di contare, in prima tv, ha registrato 4.391.000 telespettatori, share 20.5%. Su Rai 2 La serie Rocco Schiavone 3, in prima tv, ha registrato 2.142.000 telespettatori, share 9.3%. Su Rai 3 Chi l'ha visto? ha registrato 1.857.000 telespettatori, share 8.9%. Su Canale 5 Amici Celebrities ha registrato un netto di 2.738.000 telespettatori, share 15.3%. Su Italia 1 Il film Killer elite ha ...

Ascolti USA mercoledì 2 ottobre - male Almost Family e la CBS - stabile Stumptown : Ascolti TV USA mercoledì 2 ottobre stabile la serata ABC, male il debutto di Almost Family Ascolti tv USA mercoledì 2 ottobre – Fox vince complessivamente la serata con l’1.4 di rating nel pubblico 18-49 anni ma solo grazie a The Masked Singer anche se in forte calo rispetto alla premiere. Il talent del “cantante mascherato” perde lo 0.6 di rating fermandosi a 1.9 e 6.75 milioni cedendo a Chicago Med la palma di show più ...

Ascolti tv - dati Auditel mercoledì 2 ottobre : vince Arrivano i prof - boom per il finale di Matrimonio a prima vista : Il film ‘Arrivano i prof‘ in onda mercoledì 2 ottobre su Rai1 è stato visto da 3.026.000 telespettatori con il 13.5% di share, risultando il programma più visto della serata. Ascolti tv prime time Al secondo posto, ‘Famiglia all’improvviso – Istruzioni non incluse’ in onda su Canale 5 con 2.422.000 telespettatori e l’11.7% di share. Ottimo risultato e terzo piazzamento per l’esordio su Rai2 di ...