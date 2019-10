Ascolti tv | dati Auditel mercoledì 9 ottobre | Il diritto di contare con 4 3 milioni

Ascolti tv - dati Auditel martedì 8 ottobre : La strada di casa 2 supera i 4 milioni e vince : La quarta puntata de “La strada di casa 2”, la fiction trasmessa da Rai1, diretta da Riccardo Donna, con Alessio Boni e Lucrezia Lante Della Rovere, vince il prime time di martedì 8 ottobre con 4.162.000 telespettatori pari al 18.3% di share. Ascolti tv prime time Su Canale 5 il film “Sole a catinelle” ha segnato 2.787.000 telespettatori e il 12.17% di share. Su Italia 1 “Le Iene” hanno registrato 2.155.000 ...

Ascolti tv - dati Auditel lunedì 7 ottobre : Montalbano vince sullo sprint - Temptation Island Vip sulla lunga distanza : ‘Il Commissario Montalbano’ con l’episodio ‘La Pista di Sabbia‘ su Rai1 torna a vincere la prima serata con 4.458.000 telespettatori e il 19.9% di share. Al secondo posto ‘Temptation Island Vip‘, con 3.256.000 telespettatori e il 20.3% di share (lo share maggiore è dovuto al protrarsi del programma ben più a lungo della fiction di Rai1, fino all’1.06 di notte). Ascolti tv prime time Terzo ...

Ascolti tv - dati Auditel domenica 6 ottobre : Imma Tataranni doppia Live non è la d’Urso : La nuova serie Imma Tataranni – Sostituto Procuratore su Rai1 si è aggiudicata la prima serata tv di domenica 6 ottobre con 4 milioni 401mila telespettatori pari al 19.5% di share, in leggero incremento rispetto alla settimana scorsa. Ascolti tv prime time Su Canale 5 l’appuntamento domenicale con Live Non è la D’Urso ha raccolto 2 milioni 273mila telespettatori pari al 13.32% di share. Su La7 Non è l’Arena di Massimo ...

Ascolti tv - dati Auditel del 4 ottobre : testa a testa tra Tale e Quale Show e Rosy Abate : testa a testa nel prime time televisivo di venerdì 4 ottobre tra la quarta puntata della fiction di Canale 5 Rosy Abate che ha collezionato 3.665.000 spettatori (share 17.4%) e la quarta puntata di Tale e Quale Show‘su Rai1 che ha tenuto incollati ai teleschermi 3.547.000 spettatori (share 18.2%). Tale e Quale Show 2019, quarta puntata: vincono Agostino Penna e Sara Facciolini Agostino ...

Ascolti tv - dati Auditel giovedì 3 ottobre : Un passo dal cielo 5 senza rivali supera 4 milioni di telespettatori : La fiction di Rai 1 Un passo dal cielo 5, con Daniele Liotti, si è aggiudicato la prima serata tv di giovedì 3 ottobre con 4 milioni 176mila telespettatori, pari al 18.6% di share. Ascolti tv prime time Su Canale 5 Eurogames, condotto da Ilary Blasi e Alvin, ha totalizzato 2 milioni 69mila telespettatori con il 10.6% di share. Su Italia1 l’appuntamento con Le Iene, scelto da 1 milione 735mila spettatori con il 10.8%, mentre su Rai3 il ...

Ascolti tv - dati Auditel mercoledì 2 ottobre : vince Arrivano i prof - boom per il finale di Matrimonio a prima vista : Il film ‘Arrivano i prof‘ in onda mercoledì 2 ottobre su Rai1 è stato visto da 3.026.000 telespettatori con il 13.5% di share, risultando il programma più visto della serata. Ascolti tv prime time Al secondo posto, ‘Famiglia all’improvviso – Istruzioni non incluse’ in onda su Canale 5 con 2.422.000 telespettatori e l’11.7% di share. Ottimo risultato e terzo piazzamento per l’esordio su Rai2 di ...

Ascolti Tv mercoledì 2 ottobre : vince Rai con Arrivano i Prof - tutti i dati auditel : dati Ascolti Tv mercoledì sera 2 ottobre: la prima serata è stata vinta da Arrivano i Prof Una buona performance quella di Arrivano i Prof di ieri sera mercoledì 2 ottobre: Rai ha vinto su Mediaset ancora una volta superando di oltre un milione di telespettatori Famiglia all’improvviso totalizzando più di 8 punti di share […] L'articolo Ascolti Tv mercoledì 2 ottobre: vince Rai con Arrivano i Prof, tutti i dati auditel proviene da ...

Ascolti tv - dati Auditel martedì 1 ottobre : vince la Champions League con 5.3 milioni di telespettatori : La partita di Champions League Juventus – Bayer Leverkusen è stata vista su Canale 5 da 5.304.000 telespettatori con il 20.5% di share, risultando il programma più visto del prime time di martedì 1 ottobre. Ascolti tv prime time Al secondo posto, ‘La Strada di Casa 2‘ su Rai1 con 3.694.000 spettatori e il 15.7% di share. Al terzo posto l’esordio della nuova stagione de ‘Le Iene’ su Italia 1, con il commovente ...

Ascolti tv - dati Auditel lunedì 30 settembre : vince Il Commissario Montalbano - cresce Temptation Island Vip : Anche in replica Il Commissario Montalbano continua a conquistare il pubblico: lunedì 30 settembre su Rai1 La Vampa d’Agosto ha conquistato 4 milioni 590mila telespettatori e il 20.39% di share. Ascolti tv prime time Su Canale5 la quarta puntata di Temptation Island Vip 2 ha ottenuto 3 milioni 326mila telespettatori (20.19% di share). Su Rai2 lo show Stasera tutto è possibile è stato apprezzato da 1 milione 564mila telespettatori (7.81%). ...

Ascolti tv - dati Auditel domenica 29 settembre : Imma Tataranni vince su Fabio Fazio e Barbara d’Urso : La seconda puntata di Imma Tataranni sostituto procuratore su Rai1 vince la prima serata di domenica 29 settembre con 4 milioni 389mila telespettatori, pari al 20.1% di share. Ascolti tv prime time Sempre in prima serata su Rai2 esordisce con 1 milione 907mila telespettatori con l’8.2% Che tempo che fa (rispetto alla media di fascia di Rai2 nella stagione 2018-19 il programma fa guadagnare +1,4 punti share). Il programma di Fabio Fazio ...

Ascolti Tv 29 settembre : tutti i dati della domenica in tv - sorride Rai1 : Ascolti tv, prima serata domenica 29 settembre 2019: dati Live-Non è la d’Urso e Imma Tataranni – Sostituto Procuratore Nella prima serata di ieri, domenica 29 settembre, è andata in onda la terza puntata di Live – Non è la d’Urso. Una nuova scoppiettante serata per il pubblico di Canale 5, che si è raccolto […] L'articolo Ascolti Tv 29 settembre: tutti i dati della domenica in tv, sorride Rai1 proviene da Gossip e Tv.

Ascolti tv - dati Auditel giovedì 26 settembre : Un passo dal cielo 5 sfiora i 4 milioni e vince la prima serata : sfiora i 4 milioni e si aggiudica la gara degli Ascolti nel prime time di giovedì 26 settembre la fiction ‘Un passo dal cielo 5‘ in prima visione su Rai1 seguita precisamente da 3.961.000 telespettatori (share 18.6%), mentre su Canale 5 il game show ‘Eurogames’ condotto da Ilary Blasi e Alvin ha avuto 2.483.000 (share 12.41%). Ascolti tv prime time Su Rai2 da segnalare ‘No non è la BBC‘, il programma in cui ...

Ascolti tv - dati Auditel mercoledì 25 settembre : Metti la nonna in freezer batte È la mia vita di Al Bano : Le vicissitudini comiche di Fabio De Luigi e Miriam Leone vincono la sfida della prima serata di mercoledì 25 settembre: il film Metti la nonna in freezer su Rai1 è stato visto da 3 milioni 380mila telespettatori, pari a 15.35% di share. Ascolti tv prime time Su Canale5 È la mia vita il docu film di Al Bano ha ottenuto 1 milione 680mila spettatori pari al 9.13% di share. Su Rai2 1 milione 219mila telespettatori (5.58%) hanno seguito le vicende ...

Ascolti tv - dati Auditel martedì 24 settembre : La strada di casa 2 sfiora i 4 milioni e vince : La seconda puntata della serie ‘La strada di casa 2’ su Rai 1 vince il prime time del 24 settembre con 3.953.000 spettatori e il 17.5% di share, risultando il programma più visto della prima serata. Ascolti tv prime time Al secondo posto, su Canale 5, ‘Cado dalle Nubi‘, con 1.910.000 telespettatori e il 13.4% di share. Terzo piazzamento, su Italia 1, ‘Logan – The Wolverine’ con 1.654.000 spettatori e ...